Felsefeci Ahmet Arslan'nın beş ciltten oluşan İlk Çağ Felsefe Tarihi kitapları Felsefeci ve yazar Ahmet Arslan'ının İlk Çağ Felsefe Tarihi adlı beş ciltten oluşan kitapları, felsefe meraklıları için her kütüphanede bulunması gereken eserleri teşkil ediyor.

ensonhaber.com

İlkçağ felsefesi denildiğinde tek bir anlayıştan bahsetmek mümkün değildir. Oldukça geniş bir zaman aralığına yayılmış bu dönem, tam tersine, çok farklı filozof ve yaklaşımları içermektedir. Yazar Ahmet Arslan'ının bu özenli çalışması sayesinde felsefeyi daha çok seveceksiniz.

Arslan'ının beş kitaptan oluşan İlk Çağ Felsefe Tarihi kitabı, felsefeye dair ne varsa okurlara sunuyor. Arsito'dan Sokrates'e dair önemli bilgilerin yer alığı bu eserleri kitaplığınızda, kütüphanenizde eksik etmeyin.

Bu bakımdan, kendinden önceki dönemlerle kıyaslandığında, insana ve evrene ilişkin yeni bir kavrayış biçiminin yanı sıra bu yeni tutumun tarihsel olarak farklı ekoller üzerinden çeşitlenmesini de temsil eder.

Ahmet Arslan’ın beş ciltlik İlkçağ Felsefe Tarihi serisinin ilk cildinde, başlangıcından Sofistlere kadar olan dönem Yunan felsefesinin ortaya çıkışı, gelişimi ve belli başlı temsilcilerinin görüşleri üzerinden veriliyor.

İkinci ciltte Sofistlerden başlayarak Sokrates, küçük Sokratesçi okullar ve Platon felsefesi ele alınıyor. Üçüncü cilt ise tümüyle, hem ortaçağ İslam felsefesi hem de geç dönem Hıristiyan ortaçağ felsefesi tarihi bakımından özel öneme sahip.

İlk öğretmen: Aristoteles

Müslümanların “İlk Öğretmen” olarak nitelendirdikleri Aristoteles’e ayrılmıştır. Helenistik dönemin Epikurosçuluk, Stoacılık ve Septiklik diye bilinen üç okulu dördüncü cildin konusunu oluşturmakta. Beşinci cilt ise, Roma dönemi içinde yer alan Plotinos ve onun kurucusu olduğu Yeni-Platonculuk ile ilk dönem Hıristiyan Kilise Babalarının felsefi görüşlerine ayrılmıştır.