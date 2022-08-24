Petrol
100.51
0.29%
Euro
18.0324
-0.20%
Dolar
18.1598
0.28%
Altın
1.018
0.09%
Borsa
3108
0.00%
Bitcoin
392.017
0.31%
BTXN Coin
5.04
-6.49%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Felsefenin sıfır noktasındaki filozof: Thales

    Çağlar Çetok, yaptığı çalışmalarla günümüzdeki bilim yönteminin temelini atan ve bu yüzden felsefenin ve bilimin öncüsü olarak kabul edilen Thales’i anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 14:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Felsefenin sıfır noktasındaki filozof: Thales

    Meraklı her insan başlangıcın peşine düşer. Zihinlerde bir soru belirir: Her şey nasıl başladı? Yüzlerce yıldır anlatılagelen onca hikâye, mit, efsane arasından sıyrılıverdi Thales.

    O, daha önce başvurulmamış bir açıklama yoluna girişti. Masalsı açıklamaları bir kenara bırakıp akılcı yöntemleri benimsedi. Thales’i önemli kılan doğayı araştıran ve başlangıcı sorgulayan ilk filozof oluşudur.

    Ona göre arkhe yani varlığın başlangıcı sudur. Doğa filozofu Thales, gökyüzünü izlerken çağının çok daha ötesine baktı. Gölge boyundan piramitlerin boyunu ölçerken, farkında olarak ya da olmayarak matematikte bir çığır açtı.

    Felsefenin sıfır noktasındaki filozof: Thales #1

    Sayfa: 104

    Dolu dolu geçen bir ömür

    Dolu dolu geçen bir ömürde insanlığa ne kadar çok şey anlatılabilirse o kadarını anlatıp çekip gitti, hem de ölümle yaşamın birbirinden farksız olduğunu düşünerek. Miletli Thales aradan geçen onca zamana rağmen hâlâ susmadı ve bugün de bizimle.


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    'Batı, Türkiye-Rusya ilişkilerinden endişe duyuyor'
    Dünya

    'Batı, Türkiye-Rusya ilişkilerinden endişe duyuyor'

    Çok okumakla birlikte gelen yazma isteği
    Kitap

    Çok okumakla birlikte gelen yazma isteği

    Görüş Bildir