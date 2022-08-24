Felsefenin sıfır noktasındaki filozof: Thales

Çağlar Çetok, yaptığı çalışmalarla günümüzdeki bilim yönteminin temelini atan ve bu yüzden felsefenin ve bilimin öncüsü olarak kabul edilen Thales’i anlatıyor.

Meraklı her insan başlangıcın peşine düşer. Zihinlerde bir soru belirir: Her şey nasıl başladı? Yüzlerce yıldır anlatılagelen onca hikâye, mit, efsane arasından sıyrılıverdi Thales.

O, daha önce başvurulmamış bir açıklama yoluna girişti. Masalsı açıklamaları bir kenara bırakıp akılcı yöntemleri benimsedi. Thales’i önemli kılan doğayı araştıran ve başlangıcı sorgulayan ilk filozof oluşudur.

Ona göre arkhe yani varlığın başlangıcı sudur. Doğa filozofu Thales, gökyüzünü izlerken çağının çok daha ötesine baktı. Gölge boyundan piramitlerin boyunu ölçerken, farkında olarak ya da olmayarak matematikte bir çığır açtı.

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Dolu dolu geçen bir ömür

Dolu dolu geçen bir ömürde insanlığa ne kadar çok şey anlatılabilirse o kadarını anlatıp çekip gitti, hem de ölümle yaşamın birbirinden farksız olduğunu düşünerek. Miletli Thales aradan geçen onca zamana rağmen hâlâ susmadı ve bugün de bizimle.