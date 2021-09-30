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    Ferenc Molnar'ın bir neslin okuduğu kitabı: Pal Sokağı Çocukları

    Macar yazar Ferenc Molnar'ın sevilen romanı Pal Sokağı Çocukları, aslında bir neslin kitabıydı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 16:07
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    Ferenc Molnar'ın bir neslin okuduğu kitabı: Pal Sokağı Çocukları

    İlk olarak 1906 yılında yayınlanan Pal Sokağı Çocukları‘nın da pek çok kez sinema ve tiyatro uyarlaması yapıldı.

    Yayınlandığında değeri sonradan anlaşılan Pal Sokağı Çocukları, çocukların çok sevdiği klasiktir diyebiliriz.

    Öy eki, bir neslin okuyarak büyüdüğü bu roman, yazarına da büyük bir ün kazandırdı.

    Ferenc Molnar ın bir neslin okuduğu kitabı: Pal Sokağı Çocukları #1

    HERKES ONLARI TANIYOR

    Nemecsek, Boka ve Pál Sokağı'nın öbür çocukları 1907 yılında Budapeşte'nin yoksul Józsefváros semtinden yola çıktılar. Bugün artık bütün dünyada tanınıyorlar.

    Ferenc Molnar ın bir neslin okuduğu kitabı: Pal Sokağı Çocukları #2

    Sayfa: 244

    MİLYONLARIN DOKUNAKLI HİKAYESİ

    Bugüne kadar her yaştan milyonlarca insan onların dokunaklı hikâyesini okudu; tıpkı Budapeşteli çocuklar gibi onlar da Boka'nın cesaretine hayran oldu.

    Ferenc Molnar ın bir neslin okuduğu kitabı: Pal Sokağı Çocukları #3

    Ferenc Molnar

    DİKİLEN KATLI EVLER

    Nemecsek'in ürkek ama kararlı kahramanlığı karşısında gözyaşlarını tutamadı. Şimdi artık Pál Sokağı Çocukları'nın Arsa'sında kocaman çok katlı evler var. Ama ne gam: Dünyanın bütün çocukları Pál Sokağı'ndandır...

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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