Ferid Edgü'nün gerçekçi romanı: Hakkari'de Bir Mevsim

Yazar Ferid Edgü'nün en çok sevilen ve okunan kitabı Hakkari'de Bir Mevsim, gerçekçi öyküsüyle öne çıkıyor. Kitap, usta şair Melih Cevdet Anday'ın da büyük beğenisini kazanmıştı.

Türkçenin ustalarından Ferit Edgü’nün büyük eseri Hakkâri’de Bir Mevsim, ilk kez 1977 yılında yayınlandığında Türkçe yazımda pek çok şeyi değiştirdi.

Edebi kıymetinin yanı sıra o uzak coğrafyayı ele alışıyla, bölgenin okur nezdinde görünürlük kazanmasında mütevazı ama önemli bir katkı oluşturdu.

BİRÇOK DİLE ÇEVRİLDİ

Japonca ve Çince dâhil birçok dile çevrilen, Türkiye’de olduğu kadar dünyada da ses getiren, aynı zamanda Erden Kıral yönetmenliğinde filme uyarlanarak, 33. Berlin Film Festivali’nde aralarında Gümüş Ayı’nın da olduğu 5 ödül kazanan eser, 44 yaşında.

"HAYRAN KALDIM"

Usta edebiyatçı Melih Cevdet Anday'ın kitap hakkındaki görüşü, bu eserin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor.

Anday; O'yu (Hakkâri’de Bir Mevsim) sadece gerçekçi bir roman olarak saymak yetmez, gerçeğin inanılmaz bir düşe dönüştüğü, şaşırtıcı bir öyküdür bu. Ferit Edgü'nün gerçek bir yaşamı, bir roman yaşamına çevirmesindeki beceriye hayran oldum. Çünkü 'O' gözlem gücünü anlatı ustalığından alıyor."

Ergül Tosun

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