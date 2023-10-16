Filistinli yazar Adania Shibli'nin romanı için planlanan ödül töreni iptal edildi, tepkiler çığ gibi büyüdü Filistinli yazar Adania Shibli için Frankfurt Kitap Fuarı ve Avrupa Yayıncılar Federasyonu'nca düzenlenecek ödül töreninin iptal edildiği bildirildi. İptal kararının ardından yayıncı kuruluşlar ve yazarlar fuardan çekildiklerini duyurdu.

AA

Frankfurt Kitap Fuarı'nda Filistinli yazar Adania Shibli'ye Küçük Bir Ayrıntı adlı romanı için ödül verilmesi planlanan tören, İsrail-Filistin arasında devam eden çatışmalar nedeniyle iptal edildi.

The New York Times'ın haberine göre Frankfurt Kitap Fuarı Direktörü Juergen Boos yaptığı açıklamada, organizasyonun Hamas'ın İsrail'e karşı barbarca terörünü şiddetle kınadığını belirterek, "Düşüncelerimiz kurbanlar, yakınları ve bu savaş nedeniyle acı çeken tüm insanlarla" ifadesini kullandı.

18-22 Ekim'de bu yıl 75.si düzenlenecek fuardaki ödül töreninin iptal etmesinin ardından yayıncı kuruluşlar ve yazarlar, fuardan çekildiklerini duyurdu.

Karara tepkiler devam ediyor

İptal kararına tepki gösteren Sharjah Kitap Fuarı, X platformundaki paylaşımlarında, "Kültür ve kitapların insanlar arasındaki diyalogu ve anlayışı teşvik etme rolünü destekliyoruz. Bu rolün şimdi her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cezayirli yazar Said Khatibi de yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

"Fuara katılmayacağım"

"Frankfurt Kitap Fuarı'nın, Gazze'deki trajedi karşısında taraf tutma kararını ve ayrıca Filistinli yazar Adania Shibli'ye yönelik haksızlığı göz önüne alarak, edebiyatın görüşleri bir araya getirmede rol oynamasını umduğumuz bir dönemde almış olduğu karara karşı, bu yıl Frankfurt Kitap Fuarı'ndaki katılımımı iptal etmeye karar verdim" açıklamasında bulundu.

Tören, Shibli'nin, her yıl Afrika, Asya, Latin Amerika veya Arap ülkelerinden bir yazara verilen Alman edebiyat ödülü LiBeraturpreis'a layık görülmesini kutlamak için düzenlenecekti.

Geçtiğimiz aylarda açıklanan ödülle ilgili jüri seçimini şöyle açıklamıştı:

"Büyük farkındalık"

"Filistinli yazar Adania Shibli, kitabında sınırların gücünü ve şiddetli çatışmaların insanlar üzerindeki etkilerini anlatan, biçimsel ve gramer olarak katı bir sanat eseri yaratmıştır. Büyük bir farkındalıkla, bakışını küçük detaylara, yüzeyin arkasında yatan eski yaraları ve izleri görmemize olanak tanıyan basit şeylere yönlendirir."

Kitaba suçlama

Öte yandan Alman Die Tageszeitung gazetesi, edebiyat çevrelerince eseri övgüyle karşılanan Shibli'yi "İsrail'i bir cinayet makinesi" olarak göstermekle suçladı.

Küçük Bir Ayrıntı romanına dair

Shibli'nin Türkiye'de Can Yayınları'ndan çıkan Küçük Bir Ayrıntı adlı kitabı 1949'da İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli bir genç kızı konu alıyor.

Küçük Bir Ayrıntı 1949 yazında, Filistinlilerin 700 bin kişinin sürülmesine sebep olan Nakba felaketinin yasını tuttuğu ve İsraillilerin Bağımsızlık Savaşı’nı kutladığı dönemde başlıyor. İsrail askerleri bir grup bedeviyi Negev Çölü’nde öldürür ve aralarında bulunan Filistinli bir kızı esir alıp tecavüz ederler. Daha sonra da kızı katledip kuma gömerler.

Adania Shibli

Tüyler ürpertici roman

Ramallah’da genç bir kadın, tarihteki bu küçük ayrıntının peşine düşer ve takıntı derecesinde bu olayla uğraşmaya başlar.

Savaş, şiddet ve bellek üzerine tüyler ürpertici bir roman olan, Uluslararası Booker, Ulusal Kitap Ödülü gibi prestijli ödüllere aday gösterilen Küçük Bir Ayrıntı, Filistinlilerin mülksüzleştirilmesi ve işgal altındaki yaşam gibi konuları ustalıkla ele alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)