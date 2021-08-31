Filiz Akın'ın hayatı ve tüm düşünceleri Hayatın Provası Yok adlı kitapta

Yer aldığı yüzü aşkın filmle Yeşilçam’ın en sevilen isimlerinden biri olarak gönüllerde taht kuran Filiz Akın, İnkılâp Kitabevi’nden çıkan “Hayatın Provası Yok” adlı kitapla yaşamı ve düşüncelerini sevenleriyle paylaşıyor.

Türk Sineması’nın asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak sinema tutkunlarının hayranlığını kazanan Filiz Akın’ın yaşadıkları ve düşüncelerinden oluşan Hayatın Provası Yok kitabı, usta ismi daha yakından tanımak isteyenler için başucu eseri oluyor.

İnkılâp Kitabevi etiketiyle çıkan ve Bircan Usallı Silan’ın hazırladığı nehir söyleşisi türündeki kitap, oyunculuk yaptığı yıllarda beyazperdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı ve sarışın yıldızı olarak da tanınan başarılı ismin hayatının kapılarını sevenlerine açıyor.

"İÇİNİZDE BİRİKTİRDİKLERİNİZİ DIŞARI ATIN"

Hayatın Provası Yok ile Ankara’da doğduğu evi, terzi annesiyle beraber hayatın nakışını nasıl işlediklerini, TED Koleji’nde kendisine takılan lakabı, sinema kariyerine nasıl başladığını ve Paris’teki yaşamını anlatan Filiz Akın, 78 yıl boyunca biriktirdiği tüm hayat tecrübelerini de okurlarla paylaşıyor. İnsanın içinde tuttuğu önemli veya önemsiz şeyleri dışarı atmadıkça bunların çürüdüğünü söyleyen Akın, bunu aşmanın yolunu ise çok güvenilen biriyle ara sıra dertleşmek şeklinde açıklayarak "Biraz deliliğe vurun, şakalaşın, gülün, koşun, bağırın, avaz avaz şarkı söyleyin kırlarda ya da Kasım ayında denize girip suyun o efsanevi enerjisi ile yenilenin" tavsiyesini de veriyor.





İNSANIN YAŞAMA SEVİNCİ

İnsanın yaşama sevincini artırarak hayata sıkı sıkıya tutunmasını sağlayan sağlığı, gençliği, neşesi, zekâsı, yaşama sevinci ve yeteneklerin önemli olduğunu da vurgulayan Akın, tüm bunlara tıpkı bir para gibi sahip çıkılması gerektiğini söylüyor.

"EMPATİ OLMADAN ÇELİŞKİLER ÇOK OLUYOR"

Kitapta empatinin hayatın vazgeçilmezi olmak zorunda olduğuna dair düşüncelerini de paylaşan Filiz Akın "Empati olmadan ilişkiler çok eksik, tek taraflı. Kendini karşındakinin yerine koymadan bir çözüm bulmak mümkün değil. Onu anlamak mümkün değil. Kendimiz için de isteriz bunu" diyor.





MUTLULUĞUN FORMÜLÜ

Dalgalara benzettiği hayat için bazen neşe ve mutluluklar bıraktığını bazen de birini alıp gittiğini ifade eden Akın, bunun yanı sıra herkesin zenginliğin ve sahip olmanın derdinde olduğunu belirtiyor. "Ne kadar sahip olurlarsa, o kadar zengin, huzurlu olunacak zannediyorlar. Aynı şekilde, ne kadar tüketirlerse, o kadar mutlu olacaklarını düşünüyorlar. Ama hep mutsuz oluyorlar" diyen Akın, pek çok kişinin kaçırdığı ve göremediği şeyi ise “Zenginlik, neye ne kadar sahip olabildiğinde değil, ne kadar verebildiğinde, ne kadar olabildiğindedir” cümlesiyle açıklıyor.

"HAYAT BOYU MUTLULUK YOK"

Hayat boyu mutluluk diye bir şey bilmediğini açıklayan Filiz Akın, "Bir bardaktaki suyun, içmek için yarısı kalmışsa, sadece dolu tarafına bakın” diyerek hayattaki mutlu anların da her dakika var olabileceğini hatırlatıyor. “Hayat ve yapılan işi hiç ölmeyecek gibi ciddiye al. Elinden geleni yaptıktan sonra yarın ölecekmiş gibi yaşa" tavsiyesini de veren Akın, herkesi içindeki gerilimi boşaltmaya davet ederek sağlığın her şeyden önemli olduğunu vurguluyor.





"MUTLULUĞU YAKALADIĞINI HİSSEDİYORSAN BIRAKMA"

Aşkın sevgi, saygı, sadakat, sorumluluk, özveri, tolerans, sabır, özveri, empati, affedicilik, paylaşımdaki cömertlikle geliştiğini sözlerine ekleyen Akın, geçmişin keşkeleri ve geleceğin endişeleri ile zaman kaybedilmemesinin de önemine vurgu yapıyor ve sözlerini şu cümlelerle südürüyor: "Mutluluğu yakaladığını hissettiysen sorgulama. Beraber umutları çoğaltıyorsanız, sevgiyi çoğaltıyorsanız, ‘sana ihtiyacım var’ demeden bile birbirinizin yanında oluyorsanımaya tutmuş demektir. Doğru kişi ile bu hayatı paylaşıyorsunuz demektir."

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com