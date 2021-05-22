Follow Lists of Note kitabında Einstein’ın evlilik sözleşmesi

Einstein’ın on bir yıllık eşi Mileva Marić’le evliliği pamuk ipliğine bağlı bir hale gelmişti. Einstein, evliliklerini sürdürmek için birtakım şartlar öne sürmüş.

Einstein’ın on bir yıllık eşi Mileva Marić’le evliliği pamuk ipliğine bağlı bir hale gelmişti. Zürih Politeknik Enstitüsü’nde öğrenciyken tanışan çiftin ayrılmasına ramak kalmışken Einstein, genç oğulları Hans Albert ve Eduard uğruna ilişkilerini sürdürmeyi teklif etti; ama bazı şartlar karşılığında..

Follow Lists of Note kitabında yer alan bilgilere göre, ünlü fizikçinin karısına koştuğu şartlar oldukça şaşırtıcı..





Ünlü fizikçi Albert Einstein

EİNSTEİN'NİN ŞARTLARI

İşte dünyaca ünlü bilim adamının o şartları..

A. Aşağıdakilerden sorumlu olacaksın:

1. Giysilerimin ve çamaşırlarımın düzenli olduğundan; 2. Üç öğün yemeğimi odamda düzenli bir şekilde yediğimden; 3. Yatak odamla çalışma odamın tertipli tutulduğundan, özellikle de çalışma masamı benden başka kimsenin kullanmadığından. B. Toplumsal sebepler kaçınılmaz bir şekilde gerektirmediği takdirde benimle tüm kişisel ilişkini keseceksin. Özellikle aşağıdakileri talep etmeyeceksin: 1. Evde seninle birlikte oturmamı; 2. Seninle dışarıya ya da seyahate çıkmamı. C. Benimle ilişkinde aşağıdakileri gözeteceksin: 1. Benden fiziksel yakınlık beklemeyecek, bana hiçbir şekilde sitem etmeyeceksin; 2. İstediğim anda benimle konuşmayı keseceksin; 3. İstediğim anda yatak odam ya da çalışma odamdan şikâyet etmeden ayrılacaksın. D. Beni çocuklarımızın önünde sözlerin ya da davranışlarınla aşağılamayacaksın.





EİNSTEİN TERK EDİLDİ

Mileva bu ağır ve tek taraflı şartları kabul etse de evlilikleri resmî bir sözleşmeyle kurtarılacak değildi. Mileva, birkaç ay sonra kocasını Berlin’de bırakıp iki oğluyla Zürih’e geri taşındı.

BOŞANMAYLA SONUÇLANAN EVLİLİK

Beş yıl birbirlerinden ayrı yaşadıktan sonra, 1919’da boşandılar. Aynı yıl Einstein ikinci dereceden kuzeni Elsa Löwenthal’le evlendi. Mileva Marić’se bir daha evlenmedi.





Ergül Tosun

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