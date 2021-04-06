Franz Kafka'nın babasıyla yüzleşme mektupları

Ünlü yazar Franz Kafka Babama Mektup adlı kitabında, babasıyla olan ilişkilerini ve mektuplaşmalarını ele alıyor.

Çek asıllı Almanyalı yazar Franz Kafka, 1883 yılında Prag’da dünyaya geldi. Çağımızın en önemli yazarlarından biridir.

Yapıtlarını edebiyat tarihinin belirli bir akımına dâhil etmek zordur. Taşralı Çek babayla, burjuva bir Alman Yahudisi annenin çocuğuydu. Prag Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü.

Yazarın babasına gönderdiği mektuptan oluşan Babama Mektup, Kafka'nın Milena'ya Mektuplar'dan sonra kaleme aldığı ikinci mektup kitabıdır.

Dönüşüm, Şato, Dava, Milena’ya Mektuplar, önemli eserleri arasında yerini alır. Dünya edebiyatının en büyük yazarlarından Kafka, eserlerini Almanca olarak kaleme aldı.

Dolasıyla her ne kadar Çek olarak bilinse de Alman Edebiyatı'na mal olmuş önemli bir yazardır. Kafka, dünya edebiyatına bahşettiği eserlerle kendinden sonra gelen diğer yazarları da etkilemeyi bilmiştir.

KAFKA VE MODERNİST EDEBİYAT

Kafka, “Varoluşçuluk” edebiyat akımını kurmuş ve adı bu akımla adeta özdeşleşmiştir. Yazar, eserlerinde kullandığı karanlık iç dünyası, insanoğlunun durumunu ince ve mizahi bir üslupla anlatarak kalemini ustaca kullanmıştır.

Yapıtlarını oluştururken felsefi ve psikolojik argümanları sıkça kullanan Kafka, modernist edebiyatın yapı taşlarını döşemiştir.

ÇAĞIN KARA YAZGISIYLA BÜTÜNLEŞEN SATIRLAR

Küçüklüğünde babasıyla sık sık sorunlar yaşayan yazar, bunu kitaplarında dile getirdi. Çocukluğunda etkisinde kaldığı olayları ironi biçimde anlatarak nevi şahsına münhasır diliyle sayfalara döktü.

Çağın kara yazgısıyla bütünleşen derin anlam yüklü satırlar yazan Kafka, bürokrasi ve devleti de yermiştir.

Özellikle “Dava” romanında suçsuz biçimde bir sabah evinden alınıp, karakola götürülen Joseph K.’nın dramatik öyküsü, Kafka’nın kıvrak kaleminin ölümsüz ürünüdür.

Kafka...

Öte yandan “Dönüşüm” kitabında Gregor Samsa’nın dev bir böceğe dönüşmesi, ünlü yazarın derin hayal gücünden başka neyle açıklanabilir ki?

BİR DÖNÜM NOKTASI MAX BROD

Kafka’nın Prag’da sanat camiasının buluşma noktası olan önemli bir mekânda gazeteci Max Brod ile tanışması, kendisi için dönüm noktası olmuştur.

Tanınan bir gazeteci olan Brod, Kafka hayattayken yazdığı bütün eserleri yayımlamak için yayınevleriyle özel olarak görüşerek yazarın eserlerini basar.

Kafka öldükten sonra da diğer kitapları arkadaşı Max Brod belli periyodlar halinde yayımlamıştır. Zira, Max Brod olmasaydı Kafka’nın müthiş eserlerinden mahrum kalacaktık.

Kafka'nın ölümünden sonra bütün eserlerini yayımlayan yakın arkadaşı Max Brod

RAFLARDA DÜŞMEYEN KİTAPLAR

Kafka’nın Yahudi olması hedef tahtasına oturtulması için yeterli bir nedendi. Yazar, yaşadığı hayat boyunca çeşitli baskılara maruz kaldı, eserleri yasaklara takıldı. Hem ülkemizde hem de dünyada en çok okunan ve bilinen yazarların başında gelmektedir.

Ortaya koyduğu eserlerle her zaman kendisinden bahsetmeyi başaran Kafka, yakalandığı amansız verem hastalığına daha fazla dayanamayarak 3 Haziran 1924’te hayatını kaybetti.

Geriye kitap raflarında düşmeyen eserleri kaldı.

Kafka Max Brod'la

TEK MEKTUPTAN OLUŞAN YÜZLEŞME

Franz Kafka’nın Babama Mektup kitabı İlgi, Kültür Sanat Yayınları tarafından geçtiğimiz yeniden yayımlanarak okuyucularla buluştu.

Yazarın babası Hermann Kafka ile bir çeşit yüzleşme sayılan kitap, aynı zamanda Kafka’nın kendisiyle hesaplaşmasıdır.

Yazarın küçüklüğünde babasıyla olan çetrefil ve inişli çıkışlı ilişkiler Kafka’nın edebiyat tarzını da oluşturan ana etkenlerin başında gelmiştir.

Kafka'nın babası Hermann Kafka

BABA OĞUL İLİŞKİSİ

1917- 18 yılları arasında yazılan mektuplarda Kafka’nın babasına gönderdiği ve kendi tarihine tanıklık eden dostluk, sevgi, ve özlem dolu cümleler var. Tek mektuptan oluşan kitap, yazarın babasıyla olan buhranlı ilişkilerinin yanın sıra hayatından da önemli kesitler taşıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com