Friedrich Nietzsche ile samimi bir sohbet: Friedrich ile Akşam Yemeği Dağhan Dönmez, Friedrich Nietzsche ile bizleri samimi bir yemek masasında buluşturuyor ve ve günümüzün sorunlarına yanıtlar arayacağımız gerçeküstü bir yolculuğa çıkarıyor.

Nietzsche günümüzde yaşasaydı gündelik yaşamın dertleriyle bile baş etmekte zorlanan çağımız insanına neler söylerdi? Giderek kendine, yaşama yabancılaşan modern insan Nietzsche ile aradığı anlamı bulabilir mi? Peki, Nietzsche ile bir yemekte buluşma şansınız olsa ona siz ne sorardınız?

Dağhan Dönmez, çağımızda yeniden önem kazanan, doğru yanlış hakkında pek çok yorum yapılan Friedrich Nietzsche ile bizleri samimi bir yemek masasında buluşturuyor ve günümüzün sorunlarına yanıtlar arayacağımız gerçeküstü bir yolculuğa çıkarıyor.

Felsefeye yeni başlayanlara, başlayacak olanlara, derinleşmeye ihtiyaç duyanlara sunulan bir bulmaca. Sokrates, “Felsefeyi sokağa indirmeli” diyordu. Bu kitap, felsefeyi özenle hazırlanmış bir yemek masasına indiriyor. Onlarca yıl sonra uyanan çılgın bir filozofu, kurgusal bir karakter olan Profesör ile konuşturuyor, tartıştırıyor.

Samimi bir sohbet...

Yazar Dağhan Dönmez, yaşamın ve insanın köklerine nüfuz eden samimi bir sohbetin tanığı haline getirerek sizi muhayyel bir yemeğin konuğu kılıyor. Mutluluk, yalnızlık, güç istenci, oyun, haz, narsisizm, eşitlik, transhümanizm gibi kavramların yanı sıra, şarap tüketimi, yemek alışkanlıkları ve iklim meselesi de sohbetin ana başlıkları oluyor.

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Friedrich ile yemek

Aporia, felsefede konuşmacının konunun akışından saparak yolunu yitirdiğini, doğaçlama yaparak konuşmayı sürdürdüğünü ifade eden bir kavramdır. Friedrich ile Akşam Yemeği sohbetin kendiliğindenliğinin etkisiyle yolun kaybolduğu, kayboldukça yeni yolların belirdiği bir anlatım.