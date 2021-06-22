Füruzan'ın Parasız Yatılı romanı yeni baskısıyla

Füruzan'ın klasik romanı Parasız Yatılı kitabı, yeni baskıısyla okurlarla buluştu.

Füruzan’ın yarım asırı geride bırakan klasikleşmiş öykü kitabı Parasız Yatılı, 50. yıla yakışır bir baskı ve üzerinde yazarının onu yazdığı yıllara ait bir fotoğrafıyla yeniden okurlarla buluştu.

Yayımlandığı günden yarım asır sonra da aynı iddiayı taşıyan ve okurun hayatına dokunan her eser gibi Parasız Yatılı da “klasik” olarak tanımlanmayı hak ediyor.

PARASIZ YATILI 50 YAŞINDA

Füruzan'ın ilk kitabı Parasız Yatılı 50 Yaşında Özel Baskısıyla okurlarla buluşuyor.

1971'den bu yana edebiyat okurunun elinden düşmeyen, her bir öyküsü ayrı ayrı sevilen, antolojilere seçilen Parasız Yatılı modern öykümüzün mihenk taşı olmayı sürdürüyor, her kitabın hizasında olmak isteyeceği yerini koruyor.

ÖZEL KAPAK VE TASARIMIYLA

Parasız Yatılı, özel bir kapak ve sayfa tasarımıyla okurların birbirlerine armağan edecekleri değerli bir yapıt.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com