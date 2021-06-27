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    Fyodor Dostoyevski'nin çarpıcı öyküsü: Kumarbaz

    Büyük Rus yazar Fyodor Dostoyevski'nin Kumarbaz kitabı, yazarın kendinden esinlenerek yazdığı çarpıcı bir öyküdür. Kumarbaz, yeni baskısıyla Can Yayınları tarafından basıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2021 - 10:11
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    Fyodor Dostoyevski'nin çarpıcı öyküsü: Kumarbaz

    Dostoyevski'nin de bizzat mücadele ettiği kumar düşkünlüğünü anlatan roman karamsarlık, başarısızlık, saplantı, kader kavramlarını en sarsıcı yanlarıyla yansıtıyor.

    Kumarbaz, psikolojik realizmin en başarılı kalemlerinden biri kabul edilen Dostoyevski'nin kumar borcunu ödeyebilmek için yirmi dokuz günde bitirdiği, romanın ana karakteri Aleksey İvanoviç'i de kendisinden esinlenerek yarattığı romanıdır.

    Fyodor Dostoyevski nin çarpıcı öyküsü: Kumarbaz #1

    Dostoyevski

    DERİN İZLENİMLER...

    Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kumarbazların toplandığı kurmaca bir Alman kasabası olan Rulettenburg'da geçen roman, Dostoyevski'nin 1862'de yaptığı Avrupa seyahatinin izlenimleriyle doludur.

    Fyodor Dostoyevski nin çarpıcı öyküsü: Kumarbaz #2

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    Sayfa: 192

    HARCANAN BİR HAYATIN ÖYKÜSÜ

    Dostoyevski'nin de bizzat mücadele ettiği parasızlık ve kumar düşkünlüğünü anlatan Kumarbaz, korkunç ve amansız bir saplantının, harcanan bir hayatın öyküsüdür.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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