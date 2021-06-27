Fyodor Dostoyevski'nin çarpıcı öyküsü: Kumarbaz

Büyük Rus yazar Fyodor Dostoyevski'nin Kumarbaz kitabı, yazarın kendinden esinlenerek yazdığı çarpıcı bir öyküdür. Kumarbaz, yeni baskısıyla Can Yayınları tarafından basıldı.

Dostoyevski'nin de bizzat mücadele ettiği kumar düşkünlüğünü anlatan roman karamsarlık, başarısızlık, saplantı, kader kavramlarını en sarsıcı yanlarıyla yansıtıyor.

Kumarbaz, psikolojik realizmin en başarılı kalemlerinden biri kabul edilen Dostoyevski'nin kumar borcunu ödeyebilmek için yirmi dokuz günde bitirdiği, romanın ana karakteri Aleksey İvanoviç'i de kendisinden esinlenerek yarattığı romanıdır.

Dostoyevski

DERİN İZLENİMLER...

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kumarbazların toplandığı kurmaca bir Alman kasabası olan Rulettenburg'da geçen roman, Dostoyevski'nin 1862'de yaptığı Avrupa seyahatinin izlenimleriyle doludur.

Sayfa: 192

HARCANAN BİR HAYATIN ÖYKÜSÜ

Dostoyevski'nin de bizzat mücadele ettiği parasızlık ve kumar düşkünlüğünü anlatan Kumarbaz, korkunç ve amansız bir saplantının, harcanan bir hayatın öyküsüdür.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com