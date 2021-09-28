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    Fyodor Dostoyevski'nin kısa klasiği: Ev Sahibesi

    Rus yazar Fyodor Dostoyevski'nin Ev Sahibesi adlı kısa öykü kitabı, klasik severler için iyi bir okuma sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 11:07
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    Fyodor Dostoyevski'nin kısa klasiği: Ev Sahibesi

    Dostoyevski’nin daha sonra kaleme alacağı romanlarına dair ipuçları taşıyan erken dönem eserlerinden Ev Sahibesi, arka planına kalabalık 19. yüzyıl Petersburg’unu alan, karanlık, bunalımlı ve efsunlu bir aşk hikâyesi anlatıyor.

    Bilim tutkunu genç Ordınov, kitapların arasında kaybolarak insana yabancılaştığı günlerin telafisini şehrin kalabalık sokaklarında arar ve aradığından çok daha fazlasını bulur.

    İlk gördüğü andan itibaren bakışlarını mıknatıs gibi üzerlerine çeken gizemli bir çift, Ordınov'u derin bir buhrana sürükleyecektir.

    Fyodor Dostoyevski nin kısa klasiği: Ev Sahibesi #1

    Sayfa: 104

    TUHAF BİR DENEYİM

    Ev Sahibesi; bilimin büyüyle, inancın şeytanla, yalnızlığın kalabalıkla zıtlığından doğan tuhaf bir deneyim.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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