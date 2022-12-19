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    Fyodor Dostoyevski'nin tadına doyulmaz öyküleri: Timsah

    Rus yazar Fyodor Dostoyevski'nin 1865'te yayınlanan Timsah ve 1877'de yayınlanan Gülünç Bir Adamın Düşü öykülerini bir araya getiren bu derleme, yazarın nefis öykülerinden oluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 16:58
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    Fyodor Dostoyevski'nin tadına doyulmaz öyküleri: Timsah

    Rus ve dünya edebiyatına sayısız büyük eser kazandıran Dostoyevski'nin en çarpıcı eserleri arasından seçtiğimiz Timsah ve Gülünç Bir Adamın Düşü öyküleri bu derlemede yer alıyor. Timsah yazarın mizah anlayışını en çok hissettirdiği öyküsü, Gülünç Bir Adamın Düşü ise Dostoyevski okurunun aşina olmadığı bir umut ışığı yakıyor.

    1865 yılında yazarın, kardeşiyle birlikte çıkardığı Vremya dergisinde yayınladığı Timsah, absürd öğeler taşıyan bir öykü: Eşiyle timsah gösterisini izlemeye giden İvan Matyeviç beklenmedik bir şekilde hayvana yem oluverir; ancak belki de bir timsahın içinde yaşamak sanıldığı kadar kötü değildir…

    Fyodor Dostoyevski nin tadına doyulmaz öyküleri: Timsah #1

    Sayfa: 88

    Ölmeden önce yazdığı son öykü

    Yazarın ölmeden önce yazdığı son öykü Gülünç Bir Adamın Düşü ise, büyük eserlerindeki tüm karakteristik özellikleri bir arada taşıması ve iyimser mesajlar veren tek eseri olmasıyla diğerlerinden ayrışır.


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