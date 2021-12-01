Gabriel García Márquez'den 'Yüzyılın Skandalı'

Kolombiyalı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Gabriel Garcia Marguez'ın Yüzyılın Skandalı adlı kitabı, yazarın gazete ve dergilerde yazdığı yazıların toplamıdır.

1950 ile 1984 yılları arasında gazete ve dergilerde yayınlanan 50 metni bir araya getiren Yüzyılın Skandalı seçkisinin amacı, García Márquez'in kurmaca eserlerine aşina olan okurları ile yazarın eserlerine temel oluşturan bu çalışmaları tanıştırmak.

Okurlar bu metinlerin çoğunda tanıdık bir sesle karşılaşacak, bu anlatıcı sesin yazarın gazetecilik yıllarında şekillendiğine tanık olacaklar.

"YAZILARDAKİ AMACIM..."

Yazar kitabını şöyle anlatıyor; "Bu yazılardaki öncelikli amacım, ortalama okurlara her hafta bir şeyler öğretebilmek, beni asıl ilgilendiren onlar, ki öğrettiğim şeyler her şeyi bilen uzman okurlara apaçık ve çocukça gelebilir. Diğer amacımsa -ki bu en zoru- yazılarımı başkalarından yardım almadan düzgünce yazabilmek, çünkü ben hep iyi yazabilmenin başlı başına bir mutluluk kaynağı olduğuna inanmışımdır."





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GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ HAKKINDA

1928'de Kolombiya'nın Aracataca kentinde doğdu. Hukuk ve gazetecilik öğrenimini yarım bıraktı. 1940'lardan başlayarak uzun yıllar gazetecilik yaptı. Yine aynı yıllarda öykü yazmaya başladı.

Yayınlanan ilk önemli yapıtı, Yaprak Fırtınası'ydı. Albaya Mektup Yok, ülkesi uğruna savaşarak yaptığı hizmetlerin karşılıksız kaldığını anlayan bir subay eskisinin öyküsüydü.

ESERLERİ...

Bunu Hanım Ana'nın Cenaze Töreni (1962) ve Şer Saati (1962) izledi. García Márquez, en tanınmış romanı Yüzyıllık Yalnızlık'ı (1967), Mek­sika'ya ilk gidişinde yazdı. Yüzyıllık Yalnızlık'taki bir bölümden esinlenerek yazdığı öykülerini İyi Kalpli Eréndira (1972) adlı kitapta toplayan yazar, daha sonra birbiri ardı sıra Mavi Köpeğin Gözleri'ni (1972), Başkan Babamızın Sonbaharı'nı (1975), Kırmızı Pazartesi'yi (1981), Kolera Günlerinde Aşk'ı (1985), Simón Bolívar'ın yaşamının son aylarını konu edinen Labirentindeki General'i (1989) yayınladı.

García Már­quez, 1982'de Nobel Edebiyat Ödü­lü'ne değer görüldü. 2014'te Meksika'da 87 yaşında hayata veda etti.

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