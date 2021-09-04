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    Gabriel Garcia Marguez'ın terk edilmiş bir sevgilinin romanı: Kolera Günlerinde Aşk

    Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marguez'ın Kolera Günlerinde Aşk romanı, yazarın Yüzyıllık Yalnızlık kitabından sonra en çok okunan romanıdır. Romanda büyük bir aşk ve sonrası anlatılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 09:54
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    Gabriel Garcia Marguez'ın terk edilmiş bir sevgilinin romanı: Kolera Günlerinde Aşk

    1982'de Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan Marguez, çağdaş dünya edebiyatının önemli kalemleri arasında yer alıyor. Büyülü gerçekçilik akımının da temsilcilerinden olan Marguez'ın Kolera Günlerinde Aşk romanı, tam anlamıyla bir edebiyat şölenidir.

    Kırmızı Pazartesi, Yüzyıllık Yalnızlık, Albaya Mektup Yok, On İki Gezici Öykü ve daha pek çok roman ve hikayeye imza atan yazar, 2014'te hayatını kaybetti. Geriye biz okurlara da büyük miras bıraktı. Bu mirasa da sahip çıkmam hepimizin ortak görevi...

    KOLERA GÜNLERİNDE AŞK

    Kolera Günlerinde Aşk, terk edilmiş bir sevgilinin, yeniyetmelik yıllarından başlayıp yaşlılığın alacakaranlığına dek süren yarım yüzyıllık aşkının öyküsü.

    Büyülü gerçekçilik akımının büyük ustası Gabriel García Márquez, bu romanı tam bir destana dönüştürüyor: aşkın, deli-akıllı, yabanıl-evcil, tensel-romantik tüm biçimlerinin pastoral bir şiirin büyüsüne büründüğü bir destan.

    Gabriel Garcia Marguez ın terk edilmiş bir sevgilinin romanı: Kolera Günlerinde Aşk #1

    BİTMEYEN BİR AŞK

    XIX. yüzyılın XX. yüzyıla dönüştüğü bir zaman dilimini kapsayan bu bitmeyen aşkın gerisinde, çağdaşlaşma çabası içindeki bir toplumun sorunlarını, özellikle taşra kentsoyluluğunun saçmalıklarını ince bir alayla gözler önüne seriyor.

    Gabriel Garcia Marguez ın terk edilmiş bir sevgilinin romanı: Kolera Günlerinde Aşk #2

    Sayfa: 448

    YÜZYILLIK YALNIZLIK KADAR DEĞERLİ

    Roman boyunca aşk acılarının lirik esintileri arasında, García Márquez’in insancıl mizahı sürekli olarak duyuruyor kendini. Bu nitelikleriyle Kolera Günlerinde Aşk, bu büyük yazarın eserleri içinde, başyapıtı sayılan Yüzyıllık Yalnızlık’ın hemen yanında yerini alıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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