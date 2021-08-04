Gabriel Garcia Marguez'ın Yüzyıllık Yalnızlık romanından alıntılar

Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marguez'ın çok okunan ve en bilinen romanı Yüzyıllık Yalnızlık romanından seçtiğimiz alıntılar...

Gabriel Garcia Marguez'ın en bilinen ve yayınlandığında adeta fırtınalar estiren romanı Yüzyıllık Yalnızlık, yazarın baş eseridir desek abartmış olmayız.

Kolara Günleride Aşk, Kırmızı Pazartesi, Albaya Mektup Yok gibi kitapların yazarı olan, 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Marguez'ın ünlü romanından seçtiğimiz alıntılarla sizleri baş başa bırakıyoruz...

"Birisi kabuk tutmuş yaralarımızı okşamaya başladığında, cırt diye açılıveriyor ve kanamaya başlıyor yeniden oluk oluk. Birine teslim olduğumuzda ve içimizi döktüğümüzde, bedenimiz ve ruhumuz kan içinde kalıyor. O yüzden değil mi içimizi tutmalarımız, birine teslim olmaktan korkmalarımız, ortalıkta gergin ve tedirgin dolanmalarımız? Anlatsam mı, anlatmasam mı? kararsızlığımız. Bu sevgi beni acıtır mı? kuşkularımız."





"Yüreğin o giderilemez unutkanlığıyla değil, çok daha amansız ve hiç dönüşü olmayan bir başka çeşit unutkanlıkla unutulmuş olduğunu anladı.Bu unutkanlığı iyi bilirdi, çünkü ölümün unutkanlığıyla bu. İşte o zaman ayıldı."

YILLAR ÖNCESİNE GİTMEK

"Hiç düşündünüz mü? Ummadığımız bir anda, ummadığımız bir durum bizi alıp yıllar öncesine götürüveriyor. Yıllardır aklımıza gelmeyen, varlığını bile unuttuğumuz olaylar, zihnimizin karanlık dehlizlerinden birdenbire gün ışığına çıkıveriyor."





REBECCA'YI DÜŞÜNMEK...

"Amaranta, her an, ister uykuda, ister uyanık olsun, ister öfkeli, ister sakin olsun, hep Rebecca'yı düşünürdü. Çünkü yalnızlık, anılarını ayıklamış, yaşamın yüreğinde biriktirdiği özlem dolu süprüntüleri yakmış, geriye en acı anıları bırakarak onları arıtmış büyütmüş, sonsuzlaştırmıştı."

İLKEL VE BASİT DUYGULAR

"Belki de yalnızca onu elde etmek için değil, aynı zamanda onun yarattığı tehlikeleri de ortadan kaldırmak için çok ilkel ve basit bir duygu yeterliydi. Âşık olmak yetecekti. Ama bu denli basit bir şey kimsenin aklına ve yüreğine düşmüyordu."





"DELİ DOLU GENÇLİK..."

"Oysa şimdi o deli dolu gençlik günlerinin anısı bile onu heyecanlandırmaz olmuştu. Giriştiği son alemin yarısında dağarcığındaki şehveti de tüketmiş, yarı yolda soluksuz kalmıştı. Neyse ki, bütün bunları yüreğinde burkulma ya da pişmanlık duymadan hatırlayabilmek erdemine sahipti."

Ergül Tosun

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