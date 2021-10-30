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    Gabriel Garcia Marquez'ın Ernest Hemingway anısı

    Gabriel Garcia Marquez henüz çiçeği burnunda bir yazarken, usta Ernest Hemingway ile olan anısı tebessüm ettiren cinsten.
    • Özel İçerik
    • 30.10.2021 - 12:21
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    Gabriel Garcia Marquez'ın Ernest Hemingway anısı

    Kolombiyalı Nobel Ödüllü dev yazar Gabriel Garcia Marquez henüz çiçeği burnunda bir yazarken, usta Ernest Hemingway ile olan karşılaşmasını kendine has diliyle anlatıyor.

    Yazarın büyük bir hayranı olan Gabriel Garcia Marquez, Hemingway'ı ilk nasıl gördüğünü ve sonraki izlenimlerini aktarmış.

    "KENDİMİ ONA GÖSTERMEM GEREKİYORDU"

    Gabriel Garcia Marquez, "Büyük üstad bir gün İspanya'ya geldi. Ben de o zaman Yaprak Fırtınası kitabımı yazmıştım. Sonuçta yıllarca İspanya'da kaldı ve İspanyolca bildiğini düşünüyordum. Nitekim İspanya İç Savaşı'nda savaş muhabirliği yapmıştı. Karşıdan geçerken bir kalabalığın içindeydi. Kendimi ona göstermem gerektiğini düşündüm. Ve ona " Selam üstad" dedim.

    Gabriel Garcia Marquez ın Ernest Hemingway anısı #1

    "SELAM DOSTUM"

    Başını şöyle bir kaldırdı ve bana seslendi. "Selam dostum" dedi.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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