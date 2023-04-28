Gabriel Garcia MArquez'ın hayata ve anlatmaya dair kitabı: Anlatmak İçin Yaşamak Kolombiyalı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Gabriel García Márquez'ın Anlatmak için Yaşamak kitabı, yazarın hayata, kitaba ve edebiyata dair önemli görüşlerini içeriyor.

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Gabriel García Márquez çapında bir yazarın anılarını yalnızca hayranları değil, bütün edebiyat dünyası nicedir bekliyordu. 20. yüzyıl edebiyatına damgasını vuran büyülü gerçekçiliğin büyük ustası,

Yaprak Fırtınası’ndan Yüzyıllık Yalnızlık’a, Kolera Günlerinde Aşk’tan Benim Hüzünlü Orospularım’a, esin kaynaklarını hep kendi yaşamında, yakın çevresindeki insanlarda aramıştı.

O yüzden, yapıtlarıyla yaşamı arasında sık dokunmuş bağlar vardı. García Márquez sonunda anılarını yazdı. Anlatmak İçin Yaşamak, anlatmak, yazmak için yaşamış bir yazarın anılarının çok ötesinde bir kitap.

En sevilen yazarlarından biri Gabriel García Márquez. Yaşam öyküsünü anlattığı Anlatmak İçin Yaşamak, sadece anlatmak, yazmak için yaşamış bir yazarın anılarını değil, Yüzyıllık Yalnızlık ve diğer eserlerinin oluşumuna dair izler de içeriyor.

"Hayat insanın yaşadığı değildir"

Ancak onun kaleminden çıkabilecek, roman tadında okunabilen bir eser. Anlatmak İçin Yaşamak’ta “Hayat, insanın yaşadığı değildir; aslolan, hatırladığı ve anlatmak için nasıl hatırladığıdır,” diyen yazarın yalnızca yaşamöyküsünü değil, tüm yapıtlarının izlerini de bulacaksınız.

García Márquez, hayatını, yazarlığa nasıl başladığını anlattığını kitapta kaçınılmaz olarak kendisini derinden etkileyen kitaplardan da bahsediyor.

24 kitaptan oluşan önerinin hepsinin kapaklarını buraya koymamız mümkün olmadığı için bunun yerine sadece altı kitabın kapaklarını ve Marguez'in kitaplarla ilgili düşüncelerini verdik.

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Yazarın etkilendiği diğer kitaplar

Tom Amca’nın Kulübesi / Harriet Beecher Stowe, Moby Dick/ Herman Melville,Oğullar ve Sevgililer / D.H. Lawrence, Binbir Gece Masalları, Dönüşüm / Franz Kafka, Alef / Jorge Luis Borges, Tüm Öyküleri / Ernest Hemingway Ses Sese Karşı / Aldous Huxley, Fareler ve İnsanlar / John Steinbeck, Gazap Üzümleri / John Steinbeck, Tütün Yolu / Erskine Caldwell, Öyküler / Katherine Mansfield