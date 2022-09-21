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    Gabriel Garcia Marquez'ın seyahatleri: Doğu Avrupa'ya Yolculuk

    Kolombiyalı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Gabriel Garcia Marquez'ın Doğu Avrupa'ya Yolculuk adlı kitabı, yazarın gezdiği, gördüğü ve notlar alarak yazdığı gezi türündeki kitabıdır.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 09:44
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    Gabriel Garcia Marquez'ın seyahatleri: Doğu Avrupa'ya Yolculuk

    ınıfların ortadan kalkması hayret verici bir şey. Herkes eşit, herkes aynı düzeyde, herkes kötü dikilmiş eski püskü giysiler içinde, ayaklarında kalitesiz ayakkabılar var. Hiç acele etmiyorlar, telaş yok, sanki yaşamak için her şeyi ağırdan alıp tüm vakitlerini kullanıyorlar.

    Burada da köylerdeki aynı saf, iyi kalpli ve sağlıklı kalabalık kitleler var ama devasa boyutlarda.

    Doğu Avrupa’da Yolculuk Gabriel García Márquez’in 1950’lerde gazeteci olarak Doğu Avrupa’daki sosyalist ülkelere yaptığı seyahatin bir güncesi.

    Gabriel Garcia Marquez ın seyahatleri: Doğu Avrupa ya Yolculuk #1

    Sayfa: 144

    Yazarın kendine has anlatımı

    Doğu Almanya’dan başlayıp Çekoslovakya, Polonya, Macaristan ve Sovyetler Birliği’ne uzanan bu serüven boyunca okurlar Márquez’in hem yol arkadaşları ve tanıştığı kişilere dair gözlemlerini hem de dönemin toplumsal ve siyasi gelişmeleriyle ilgili yorumlarını bulacaklar, elbette hepsi yazarın kendine has renkli anlatımıyl


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