Gabriel García Márquez'in Yüzyıllık Yalnızlık romanının film olarak uyarlanmasına izin vermemesi Kolombiyalı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Gabriel Garcia Marguez, kült romanı olan Yüzyıllık Yalnızlık romanının filme uyarlanmasını istememesi, yazarın kişisel tercihinden ileri gelen bir gelişmeydi.

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Büyülü gerçekçiliğin en önemli temsilcilerinden olan Márquez’in eseri; José Arcadio Buendía gördüğü bir düş sonrası nehir kenarında Macondo adında bir kasaba kurmasıyla başlıyor ve Buendia ailesinin uzun yıllara yayılan hikayesini anlatıyor.

Yazarın romanı geçtiğimiz yıl diziye uyarlanacağı duyurulmuştu. Fakat yazarın kült romanının sinemaya çekilmesine izin vermemesi, günümüzde bile cevabını arayan bir soru olarak kaldı.

Yazarın; "Kitabımda gerçeğe dayalı olmayan tek bir cümle bulamazsınız" dediği Yüzyıllık Yalnızlık romanı çağdaş dünya edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alıyor.

Roman, yazarın okunması en zor kitapları arasında yer alması da ayrı bir tartışma konusu. Kitabı okuyan ya da okumak isteyenlerin sık sık şikayet ettikleri konu ise, romanın ağır ilerlemesi ve çok olan karakterlerin okumayı zorlaştırması yönünde.

Okunması zor olan roman

Ama buna rağmen Yüzyıllık Yalnızlık değerinden hiçbir şey kaybetmedi. Yazarın yayınladığı günden beri çok okunan ve raflarda inmeyen Yüzyıllık Yalnızlık bir ailenin kötü geçmişini anlatırken; aynı zamanda mitolojik ögeleri de içinde barındırıyor.

Gabriel Garcia Marguez'ın romanının filme çekilmesini istememesi okurlarda hayal kırıklığı yaşatsa da ilerleyen zamanlarda yazarın ailesinden izin alınarak yeniden denenebilir.

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