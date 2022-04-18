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    Garip Akımı'nın usta şairi Oktay Rifat Horozcu'nun ölüm yıl dönümü

    Türk şiirinin usta ismi Oktay Rifat Horozcu 33 yıl önce bugün hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 11:16
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    Garip Akımı'nın usta şairi Oktay Rifat Horozcu'nun ölüm yıl dönümü

    Türk şiirinin sevilen ismi, Garip Akım şiir anlayışının önemli temsilcilerinden olan Oktay Rifat Horozcu, 33 yıl önce bugün hayata veda etti. Her şairin, yazarın ölümü zordur okurlar için. Bizim için de bu duygu geçerlidir her zaman.

    Oktay Rifat'ı rahmetle anıyoruz...

    Şairin hayatı ve edebi yönüne dair notlar...

    Oktay Rifat, 10 Haziran 1914’te, Türk Dil Kurumu’nun ilk başkanı, Şair Samih Rifat’ın oğlu olarak dünyaya geldi. Ankara Hukuk Fakültesi eğitiminin ardından Paris’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başlatan eğitimi, II. Dünya Savaşı nedeniyle yarım kaldı.

    Oktay Rifat öldü

    Türk Edebiyatı’nda, Garip Akımı şairleri arasında anılarak ve sıradan insanların gündelik hayatlarını yansıttığı şiirleri ile tanındı… 18 Nisan 1988'de hayata veda etti...

    8 yıl boyunca şiir yazan Oktay Rifat, Orhan Veli Kanık ve Melih Cevdet Anday ile Garip Akımı’nı başlattı. Ancak şiirlerinde sürekli bir değişim içinde oldu. Bu akımın 1960’larda etkisini yitirmesi ile Sanat toplum içindir” anlayışıyla yazdığı şiirlerinde daha soyut bir anlatıma büründü ve "Sanat, sanat içindir anlayışını benimsedi.

    Soyut şiirleri, “Perçemli Sokak” adını verdiği eseri ile 1955’te, II. Yeni Akıma, yani imgeci şiire yönelmesiyle başladı. Rifat, şiir yaşamı boyunca Garip Akımı anlayışından toplumculuğa, toplumculuktan bireyselliğe ve gerçeküstücülüğe, sonra da yine toplumculuğa yöneldi…

    "İleri şiir anlayışı"

    Rifat, Garip Akımı’nın etkisindeydi; ancak bir yandan da bunun dışında görüşleri de değerlendiriyordu. Toplumu yükselten, ileri götüren sanat olarak tanımladığı “ileri şiir” anlayışını da benimsedi.

    Böyle çeşitli etkilerle sanatından yola çıkarak hayatı anlamak, yaşamak istiyordu. Yönünü çevirdiği her bakış açısında şiirini mutlu bir gözden duyurdu. Adeta bir modern ressam gibi sanatını işliyor, bir parçadan bütüne geçişin güzelliğini kelimeleriyle yansıtıyordu.

    Garip Akımı nın usta şairi Oktay Rifat Horozcu nun ölüm yıl dönümü #1

    Şiirlerindeki şehir hayatı

    Rifat, ilk şiirlerinde şehir insanının hayatına değindi. Halk şiiri geleneğini geliştirme çabasıyla ilerleyen yolunda şiirlerinde mecaz kullanıma sıkça yer veren Rifat, bunun yanında günlük konuşmalardan, deyimlerden de sıkça faydalanıyordu.

    Garip Akımı nın usta şairi Oktay Rifat Horozcu nun ölüm yıl dönümü #2

    Tiyatro oyunları yazdı

    Ancak daha sonraki dönemlerde şiirlerinde toplumsal konularda yergiye, yöresel ağızlara, hatta şiveye yer verdi. Şiirlerinin yanında "Bay Lear, Danaburnu, Bir Kadın Penceresinden" adını verdiği romanlar, Oyun İçinde Oyun, Atlar ve Filler, Yağmur Sıkıntısı, Çil Horoz, Zabit Fatma’nın Kuzusu" adını verdiği tiyatro oyunları da yazdı ve çeviriler yaptı…

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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