Gazeteci Mine Özbek'ten Hayatın Arenası kitabı

Gazeteci Mine Özbek, bir dönem ekrana damga vuran Arena programının perde arkasını, Hayatın Arenası adlı kitabında anlatıyor.

Usta gazeteci ve yazar Uğur Dündar'ın adıyla özdeşleşen Arena programı bir dönem Türk televizyon tarihine damga vurdu. Türk halkının büyük bir merakla izlediği, gerçeklerin gün yüzüne çıkartıldığı Arena, yediden yetmişe herkesin büyük beğensini kazandı.

Arena programında yıllarca gazetecilik yapan, Uğur Dündar'ın yanında bulunan gazeteci Mine Özbek, bütün haberleri, olayları, hafızalara kazınanları adeta kamera arkası gibi kaydetti ve yazdı.

Özbek; Arena programının bütün bilinmeyenlerini ve yaşadıklarını Hayatın Arenası adlı kitabında anlatıyor.

Roman tadında kitap

Mine Özbek'ın kitabında Türkiye'de gazeteciliğin nasıl aşamalarda geçtiğini, yaşanan zorlu süreçleri ve daha pek çok olayı roman tadında okuyacaksınız.

Sayfa: 240

Kitaba önsöz yazan Uğur Dündar kitabı şöyle anlatıyor;

"Hiçbir zaman korkmadı"

"Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde gazetecilik zordur. Soruşturmacı gazetecilik daha da zordur. Çok da tehlikelidir... Mine, Arena'da haber peşinde koşarken bunların hepsini yaşadı. Kendisine silahlar doğrultuldu, yanı başında tabancalar patladı ama o ne korktu, ne de yılıp habercilikten vazgeçti. Defalarca ölümün kıyısında dolaşarak ekrana taşıdığı haber dosyalarını ayrıntılarıyla bu kitapta topladı."





Mine Özbek

"Gerilim filminin kahramanı"

Dündar; "Mine, ahlaklı, dürüst ve ilkeli gazeteciliğin adresi olan Arena’nın kapılarını açmayı, okurla paylaşmayı boynunun borcu diye düşünmüş; iyi de düşünmüş. Kitap, ifade hürriyetini, toplumun haber alma hakkının gasp edilmediği yılları, kamu denetiminin medya tarafından özgürce yapılabildiği zaman dilimini o kadar güzel anlatıyor ki, okur kendisini bir gerilim filminin kahramanıymış gibi hissedecektir."