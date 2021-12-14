Geç Kalan Adam: Ahmet Hamdi Tanpınar biyografisi

Sefa Kaplan, biyografi sanatını farklı bir vadiye taşıdığı Geç Kalan Adam: Ahmet Hamdi Tanpınar’da klasik biyografi kalıplarını yıkıyor.

Kimi zaman kendini metne doğrudan ve dolaylı bir biçimde katabilmek için Tanpınar’la mektuplaşıyor, kimi zaman da Tanpınar’ı tıpkı bir roman kahramanıymış gibi iyi ve kötü yanlarıyla anlatıyor.

Edebiyatımızın en önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar’a yakışacak nitelikte bir yapıt bu. Onun yaşamını, eserlerini, düşünce dünyasını ve konumlandığı çevreyi geniş bir çerçeve çizerek anlatıyor Sefa Kaplan.

Bu bakımdan eser yalnızca Tanpınar meraklıları için değil, Türk edebiyatı tarihiyle ilgilenenler için de önemli bir kaynak. Tıpkı Kaplan’ın diğer eserleri gibi, bir başucu kitabı olmaya da aday üstelik.

"GEÇ KALAN BİR ADAM"

"Gözbebeklerindeki yaşları içinde büyüttüğü boşluğa akıtan ve zihninde yaptığı her kavgadan yenik çıkan yaşına kırgın bu adam, bütün Türkiye’nin eserine ve şahsiyetine geç kalacağı Ahmet Hamdi Tanpınar’dan başkası değildi. Dostlarının ifadesiyle ‘KırtıpilHamdi’, kendisinin ifadesiyle ‘derbeder şair’, 1953 Nisanı’nda ilk defa geldiği Paris’te kırtıpilliğine yeni kırtıpillikler, derbederliğine farklı derbederlikler ilâve etmekle meşgüldü.."





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"ALTIN KİTAP"

Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901'de Kadı Hüseyin Fikri Efendi ile Nesime Bahriye Hanım'ın oğlu olarak, İstanbul'da dünyaya geldi. Adını ilk kez 1920'de "Altın Kitap" dergisinde yayınlanan "Musul Akşamları" şiiriyle duyuran Tanpınar'ın eserleri; Dergah, Milli Mecmua, Hayat, Görüş, Ülkü, Varlık, Oluş, Kültür Haftası ve Aile dergilerinde okuyucuyla buluştu.

MAHUR BESTE

İlk kez 1944'te tefrika halinde yayınlanan "Mahur Beste" adlı romanı 1975'te basılan Tanpınar, eserini Lale Devri'nin ünlü hanende ve bestekarı Eyyübi Ebubekir Ağa'ya ithaf etti.

Tanpınar'ın 1948'de tefrika halinde yayınlanan "Huzur" eseri, 1949'da kitap haline getirilerek okuyucuyla buluştu.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 23 Ocak 1962'de İstanbul'da vefat eden usta edebiyatçı, Rumelihisarı Aşiyan Mezarlığı'nda Yahya Kemal’in mezarının yanı başına defnedildi.