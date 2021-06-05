Geleceği Elinden Alınan Adam: Oğuz Atay kitabı

Sefa Kaplan’ın Geleceği Elinden Alınan Adam: Oğuz Atay adlı kitabı Holden Kitap etiketiyle yayımlandı.

Oğuz Atay'ın çocukluğundan ilk gençlik yıllarına, üniversite döneminden edebiyatla geçen senelerine, Tutunamayanlar'ı, Tehlikeli Oyunlar'ı nasıl yazdığından, Kemal Tahir, Halit Refiğ, Vüs'at O. Bener gibi sanatçılarla nasıl tanıştığına ve Yılmaz Güney'in Oğuz Atay'ın kafasına neden silah dayadığına dair daha önce bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı bulacaksınız bu biyografide.

OĞUZ ATAY BİYOGRAFİSİ

Bu kitap Atay'ın yaşamına ve edebiyatına dair yazılmış en kapsamlı biyografi olmasının yanında, yazarın geleceğini elinden alanlara karşı da büyük bir isyan adeta.

"İNSANSIZ BİR ROMAN"

Onu yaşarken anlamayan Doğan Hızlan'a, Selim İleri'ye, Hilmi Yavuz'a, Abdullah Uçman'a, Ahmet Oktay'a, Oğuz Akkan'a ve Tutunamayanlar'ı "insansız bir roman" olarak niteleyen Mehmet Seyda'ya derinden bir sitem.

"CANIM İNSANLAR"

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Sayfa: 422

Ona, "Canım insanlar! Sonunda, bana, bunu da yaptınız," dedirten ne varsa hepsi bu başucu kitabında..

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com