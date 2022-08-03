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    Genç yaşta aramızda ayrılan bir şair: Rüştü Onur

    Genç yaşta aramızda ayrılan bir şair: Rüştü Onur

    Zonguldak'ta doğan, filmlere konu olan ve kendisi gibi şair olan Muzaffer Tayyip Uslu ile dostluk kuran Rüştü Onur, 102 yaşında.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 10:47
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    Rüştü Onur, 3 Ağustos 1920 tarihinde Zonguldak Devrek’te doğdu. İlköğrenimini burada, ortaöğrenimini de Zonguldak’ta tamamladıktan sonra Kastamonu’da başladığı lise öğrenimine Zonguldak’ta devam etti.

    Zonguldak Çelikel Lisesi 2. sınıfında iken hastalığının (verem) artması nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı. Ereğli Kömür İşletmeleri’nde Maliye Varidat (Gelirler) Memur Muavini olarak çalışmaya başladı.

    Hastalığı şiddetlenince, önce üç ay Zonguldak’ta, sonra da Heybeliada Senatoryumu’nda tedavi gördü. İstanbul’dan Zonguldak’a dönerken Anafarta Vapuru’nda, annesi Ünyeli, babası ise Bitlis Eşrefhanoğulları sülalesinden olan Mediha Sessiz adlı bir kızla tanıştı.

    Bu tanışma, iki gencin hayatını değiştirdi. Rüştü Onur biraz iyileşince Zonguldak’taki memuriyet görevine döndü. Onur, yolculuk sırasında aşık olduğu Mediha’yı unutmadı ve genç kadınla yazışmaya başladı.

    Genç yaşta aramızda ayrılan bir şair: Rüştü Onur #1

    Muzaffer Tayyip ile dostluğu

    Rüştü Onur, kısacık ömrüne az sayıdaki ama kendine özgü tekniği ve üslubu olan şiirleri sığdırdı, “Garip Akımı”nın önemli temsilcilerinden biri olarak edebiyat tarihimizde yerini aldı.

    İlk hamurunu Zonguldak’ta Edebiyat öğretmenliği yapan, dostu Behçet Necatigil’in yoğurduğu Onur, yakın arkadaşları Muzaffer Tayyip Uslu ve Kemal Uluser’le Zonguldak ve edebiyat dünyasının simgesi haline geldi.

    Genç yaşta aramızda ayrılan bir şair: Rüştü Onur #2

    Edebiyat çevresiyle arkadaşlık

    Yeni İnsanlık, Varlık, Ses, Bağ, Servet-i Fünun, Ocak, Kara Elmas, Yeni Zonguldak, Gündüz ve Değirmen adlı dergilerde, şiir, hikaye ve denemeleri yayınlanan Rüştü Onur, dönemin önemli edebiyatçıları; Abdülbaki Gölpınarlı, Oktay Rıfat, Necati Cumalı, Salâh Birsel, Oktay Akbal, Müfide Güzin Anadol ve İbrahim Behçet Kalaycı ile arkadaşlıklar kurdu.

    Rüştü Onur öldü

    Usta şair Rüştü Onur, 2 Aralık 1942'de hayatını kaybetti.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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