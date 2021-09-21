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    Gençlere hayatta rehberlik eden kitap: İçindeki Dağı Aş

    Zirveden manzarayı izleyen bir adamın öyküsü değil, zirveyi aklına ve kalbine inançla yerleştirmiş bir kişinin yolculuk hikâyesi: İçindeki Dağı Aş, okurlarla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 10:39
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    Gençlere hayatta rehberlik eden kitap: İçindeki Dağı Aş

    Sektöründe öncü çalışmalara imza atan başarılı iş insanı ve milli sporcu Sadettin Saran, gençlere ilham kaynağı olabilmek adına yaşam boyu edindiği tecrübeleri kaleme aldı.

    Saran “İçindeki Dağı Aş” isimli ilk kitabında; kendi iş hayatını, girişimcilik deneyimlerini, kişisel tecrübelerini, başarı ve başarısızlık hikâyelerini onu örnek alanlar için yazdı.

    15 Eylül’de raflara dizilen, özellikle gençlere “ben yaptım, siz de yapabilirsiniz” mesajı veren kitaptan Sadettin Saran için doğan telif gelirleri, Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanarak yine Türkiye’nin gençlerine gidecek.

    BİR YOLCULUĞUN HİKAYESİ

    Sadettin Saran, gençler için kaleme aldığı ilk kitabında bugünlere kolay gelmediğini vurguluyor. "Zirveden manzarayı izleyen bir adamın öyküsü değil, zirveyi aklına ve kalbine inançla yerleştirmiş bir kişinin yolculuk hikayesi" olarak tanımladığı kitabında; başarıya giden yolları, ayağına takılan taşlarla, kararlı yolculuğunda karşılaştığı başarısızlıklarla örnekleyerek anlattı.

    Gençlere hayatta rehberlik eden kitap: İçindeki Dağı Aş #1

    Sayfa: 288

    RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI

    Hayat hikayesiyle gençlere ilham kaynağı ve iyi bir örnek olmak isteyen yazarın Destek Yayınları’ndan çıkan kitabı, 15 Eylül’de okuyucular ile buluşmaya başladı.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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