Gençlerin severek okuduğu kitap: Crush of Lifetime Athica’nın ilk manhwa serilerinden Crush of Lifetime’ın ilk iki cildi okurla buluşuyor. Webtoon’lar ilk kez Türkçede...

Athica, yayıncılığa yepyeni bir türü okurlarla buluşturarak merhaba dedi. Kore’de dijital olarak yayınlanan çizgi romanlar (webtoon) artık Türkçede...

Kore’den webtoon’lar dışında manhwa’ların da yer aldığı yayın planı kapsamında Athica etiketiyle dünyanın dört bir yanından ödüllü fantastik ve bilimkurgu kitaplar da okurla buluşacak.

Yalnızca Kore çizgi romanlarını değil Japon mangalarının seçkin örneklerini de okura sunacak olan Athica, dünyanın her köşesinden her yaştan okura hitap edecek renkli, çeşitli, eğlenceli kitaplarla farklılıklarımızın değil benzerliklerimizin altını çizerek evrensel bir bakış geliştirecek.

Athica’nın ilk manhwa serilerinden Crush of Lifetime’ın ilk iki cildi okurla buluşuyor.

Crush of Lifetime’da Yang Hye-Ji adlı ve Instagram Tanrıçası lakaplı kahramanımızın gerçek aşkını bulma hikâyesini okuyacaksınız.

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Türkçede...

Jeonh Halim’in yazdığı, Kim Yeonwoo’nun çizdiği bu keyifli macerayı Merve Tığ dilimize çevirdi.