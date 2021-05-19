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    George Orwell’ı yazmaya ve yaratıcılığa iten evrensel dürtüler

    İrlandalı George Orwell, 1984, Hayvan Çiftliği gibi unutulmaz kitaplara imza attı. Yazar,'Neden Yazıyorum' kitabında kendisini edebiyata iten nedenleri açıklıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2021 - 12:43
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    George Orwell’ı yazmaya ve yaratıcılığa iten evrensel dürtüler

    Edebiyat efsanesi Eric Arthur Blair, daha bilindik adıyla George Orwell, Hayvan Çiftliği ve Bin Dokuz Yüz Seksen Dört gibi kült klasiklerin yazarı olarak hatırlanıyor, fakat o aynı zamanda usta bir deneme yazarı. En iyi kısa yazılarından biri 1946 tarihli denemesi 'Neden Yazıyorum'.

    Orwell bu denemesine çok da huzurlu geçmemiş çocukluğundan birtakım detaylar vererek başlıyor -babasızlık, okulda maruz kaldığı alay, zorbalık ve yoğun bir yalnızlık hissi- ve tüm bunları onu yazmaya nasıl ittiği takip ediyor.

    DÖRT TEMEL DÜRTÜ

    Bu tarz erken dönem mikro-travmaların yazarlık yönelimi için elzem olduğunu ileri sürüyor.

    Edebiyat Haber'de yer alan habere göre, bunu, yazmak için gerekli olduğuna inandığı dört temel dürtüyü açıklayarak sürdürüyor. Bunlar öyle dürtüler ki sadece yazarlık değil daha pek çok yaratıcı faaliyet için geçerliler.

    İşte o dört temel neden...

    KATIKSIZ EGOİZM

    Katıksız egoizm Akıllı görünmeyi, hakkında konuşulmayı, öldükten sonra da hatırlanmayı arzulamak, çocuklukta sizi hakir gören yetişkinlere karşı üstün konuma geçmeyi istemek vs. vs. Bunu güçlü bir dürtü olarak kabul etmemek saçma olur.

    George Orwell’ı yazmaya ve yaratıcılığa iten evrensel dürtüler #1

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    ESTETİK ÇOŞKU

    Dış dünyadaki güzelin idraki veya diğer yandan onu kelimelerde, onların doğru dizilişlerinde algılamak. Bir sesin diğerine vuruşundaki, özenli bir yazının sıkılığındaki veya güzel bir hikâyenin ritmindeki haz.

    Önemli olduğuna ve kaçırılmaması gerektiğine inandığın bir deneyimi paylaşma arzusu.

    TARİHSEL İTKİ

    Şeyleri oldukları gibi görme, onlar hakkında doğru bilgilere erişip bunları gelecek nesiller için biriktirme arzusu.

    George Orwell’ı yazmaya ve yaratıcılığa iten evrensel dürtüler #2

    George Orwell

    POLİTİK AMAÇ

    Burada politik kelimesini mümkün olabilecek en geniş anlamıyla kullanıyorum. Dünyayı belli bir yöne itmek adına, diğer insanların uğruna didindikleri toplumla ilgili olması gerekene dair fikirlerini değiştirmek için duyulan güçlü istek.

    Yine, hiçbir kitap politik açıdan tamamıyla tarafsız değildir. Sanatın politikayla işi olmamalı görüşü bile politik bir tavırdır.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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