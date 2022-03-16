George Orwell'ın Edebiyat Üzerine adlı inceleme kitabı

İrlandalı yazar George Orwell'ın Edebiyat Üzerine adlı inceleme ve araştırma kitabı, yazarın edebiyat üzerine olan düşüncelerini içeriyor.

1984, Hayvan Çiftliği gibi kült romanlarıyla bildiğimiz George Orwell, dünya edebiyatının önde gelen yazarları arasında yer alıyor.

1984 romanında günümüze göndermelerde bulunan Orwell'ın bir diğer önemli eseri ise Hayvan Çiftliği'dir. Hayvan Çiftliği'nde sosyalizm eleştirisini yapan yazarın bu iki kitabı günümüzde bile hala çok okunuyor.

"DİLEDİĞİM GİBİ"

George Orwell'ın Edebiyat Üzerine eseri ise yazarın edebiyatla ilgili düşüncelerini içeriyor. George Orwell’in 1929-1948 yılları arasında Tribune dergisi için kaleme aldığı "Dilediğim Gibi" başlıklı köşesi dahil olmak üzere, farklı dergi ve gazetelerde yayınlanan edebiyat yazılarını derleyen Edebiyat Üzerine, yazarın kültür-sanat üzerine düşüncelerinin yıllar içerisinde nasıl geliştiğini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda iki savaş arasında Avrupa’nın düşünsel hayatında meydana gelen cereyanları da gözler önüne seriyor.

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OKURYAZARLIK KÜLTÜRÜ

Orwell’in ülkesindeki okuryazarlık kültürü, dönemin ideolojilerinin edebiyata olan etkisi, toplumsal hayatta yazarın varlığına dair fikirlerinin; Jean-Paul Sartre, Arthur Koestler, Jack London ve Rudyard Kipling gibi çağdaşları hakkındaki yorumlarının, 1984 ve Hayvan Çiftliği gibi kitapların düşünsel temelini oluşturan yazılarının bir araya geldiği bu kitap, Orwell’in dönemini edebiyat ve edebiyatı dönemi üzerinden düşünen güçlü bir eleştirmen olduğunu da kanıtlıyor.

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