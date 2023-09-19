George Orwell'ın Edebiyat Üzerine kitabında sanata ve edebiyata dair çözümlemeler İrlandalı yazar ve eleştirmen George Orwell denilince 1984 ve Hayvan Çiftliği romanları okurlarda çağrışım yapar. Yazarın Edebiyat Üzerine kitabı edebiyat dair önemli incelemeler barındırıyor. Öte yandan eleştirmen kimliğine de sahip olan George Orwell, dünya edebiyatının ustalarını masaya yatırıyor.

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Doğduğunda kendisine verilen isim Eric Arthur Blair idi. Ancak biz onu George Orwell adıyla tanıdık. Orwell, yazmaya başladığı günden bu yana, yazdıklarıyla tüm dünyayı sarsan isimlerdendi.

2 Dünya Savaşı'nı da görmüştü ve ziyadesiyle umutsuzdu. Bu umutsuzluk ya da şimdi yerine geleceği düşünmek, onun eserlerinde ön plandaydı.

Bu kitabı yazarken Orwell, tüberküloz ile boğuşuyordu. İskoçya’da bir çiftlik evinde huzurla kurduğu cümleler yarım kalacaktı. İlk olarak 1947’de bir boğulma tehlikesi yaşadı. Bu durum hastalığını etkiledi ve sanatoryuma yatırıldı.

George Orwell’in 1929-1948 yılları arasında Tribune dergisi için kaleme aldığı Dilediğim Gibi başlıklı köşesi dahil olmak üzere, farklı dergi ve gazetelerde yayımlanan edebiyat yazılarını derleyen Edebiyat Üzerine, yazarın kültür-sanat üzerine düşüncelerinin yıllar içerisinde nasıl geliştiğini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda iki savaş arasında Avrupa’nın düşünsel hayatında meydana gelen cereyanları da gözler önüne seriyor.

Hem yazar hem eleştirmen

Orwell’in ülkesindeki okuryazarlık kültürü, dönemin ideolojilerinin edebiyata olan etkisi, toplumsal hayatta yazarın varlığına dair fikirlerinin; Jean-Paul Sartre, Arthur Koestler, Jack London ve Rudyard Kipling gibi çağdaşları hakkındaki yorumlarının, 1984 ve Hayvan Çiftliği gibi kitapların düşünsel temelini oluşturan yazılarının bir araya geldiği bu kitap, Orwell’in dönemini edebiyat ve edebiyatı dönemi üzerinden düşünen güçlü bir eleştirmen olduğunu da kanıtlıyor.

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20 yazıdan oluşan kitap

George Orwell, Edebiyat Üzerine adlı bu seçkisinde okuyacağınız yirmi iki yazıda, roman sanatının savunusunu yapıyor, Hayvan Çiftliği’nin karşılaştığı sansür çabalarından bahsediyor.

Bilimkurguya, basın özgürlüğüne, kitap fiyatlarının pahalılığına dair bitmek bilmeyen o tartışmalara, edebiyat ile sol düşünce arasındaki ilişkiye değiniyor, mizah, şiir, siyah biraya dair fikirlerini paylaşıyor.

Bağımsızlığına düşkün bir yazar

Eric Blair, namı diğer George Orwell’in hayatı Eton’dan mezun olduktan sonra daha konforlu bir yolda ilerleyebilirdi. Oysa bağımsızlığına düşkündü, belki düzenli bir gelir kazanmayacak, istikrarlı olarak yazılar yazdığı bir yayın olmayacaktı. Fakat özellikle üzerinde çalıştığı deneme türü sayesinde geçimini kazanacak, istediğini istediği biçimde söyleyebilecekti.

Kitap hakkında görüşler

"Çağının, birbiriyle yarışan tutuculuğu ve baskıcılığıyla, elinde eski daktilosuve inatçı kişiliğinden başka bir şey olmadan yüzleşti.”

Christopher Hitchens

“1950 yılında hayatını kaybetmiş olsa da, Orwell’in nasıl-yapmalı tarzında yazdığı zekice denemelerindeki dile ve siyaset tarzına dair fikirleri, haftalık siyasi yorumları ve edebiyat eleştirileri güncelliklerini korumakla kalmadılar sadece, çaresizce ihtiyacımız da var onlara.”

Jeffrey Meyers