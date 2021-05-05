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    George Orwell'in kült eseri Hayvan Çiftliği, yeni tasarımıyla çok sevildi

    Can Yayınları özel ahşap kutusu, saman dokusuna sahip şömizi ve ciltli baskısıyla Hayvan Çiftliği’ni okurlarıyla buluşturmuştu. Roman bu haliyle daha çok sevildi, tercih edildi.
    • Özel İçerik
    • 05.05.2021 - 10:33
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    George Orwell'in kült eseri Hayvan Çiftliği, yeni tasarımıyla çok sevildi

    Hayvan Çiftliği, Utku Lomlu’nun (Lom Creative) sanat yönetmenliğinde hazırlanan özel baskısı, seramik sanatçısı Hülya Sözer’in yaptığı çamurdan heykellerin yer aldığı, kitaptaki en çarpıcı sahneleri anlatan görselleriyle her edebiyat tutkununun koleksiyonunda olmayı hak ediyor.

    Kitaptan en çarpıcı sahnelerin seçilmesiyle başlayan proje, Hayvan Çiftliği’nin masalsı fakat karamsar dünyasını yansıtan heykellerin yapılmasıyla devam etti.

    Boyutları 10-30 cm arasında değişen heykellerin her biri seramik çamurundan yapıldı ve yaklaşık iki aylık bir sürecin sonunda ortaya çıktı.

    George Orwell in kült eseri Hayvan Çiftliği, yeni tasarımıyla çok sevildi #1

    ÇAMURDAN HEYKELLER

    Orwell’in kaleminden çıkan karakterlerin kişiliğini kusursuz bir şekilde betimleyen bu çamurdan heykeller, seçilen sahnelere uygun kurgularla fotoğraflandı.

    George Orwell’in modern zaman fablı Hayvan Çiftliği, koleksiyonerler için hazırlanan bu özel baskısıyla bir kez daha okurlara kapılarını açıyor.

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