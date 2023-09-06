George Orwell'ın Neden Yazıyorum kitabında yazarın yazarlık serüveni İrlandalı büyük yazar, Hayvan Çiftliği ve 1984 romanlarının yazarı George Orwell'ın Neden Yazıyorum kitabı deneme türünde bir eser. Kitapta yazarlık hakkında anlatımlarda bulunan George Orwell, aynı zamanda önerilerde de bulunuyor.

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George Orwell, totaliterlik karşıtı, sözünü sakınmayan toplumsal eleştirileriyle edebiyat sahnesine adım attığı günden beri adından daima söz edilen, gözlemleri hiçbir dönemde güncelliğini yitirmemiş cesur bir kalem.

Politik amaçla sanatsal amacı bütünleştirmeyi birincil görevi addeden Orwell, 1936-1947 yılları arasında farklı mecralar için kaleme aldığı yazılarda, kitapçılık yılları anılarından radyoda edebiyat programı yaptığı günlere, dünya edebiyatının önde gelen isimlerine dair incelemelerinden sansürle gölgelenmiş roman ve şiir türleri üzerine gözlemlerine kadar, okura dönemin politik atmosferiyle bütünleşen bir edebî panorama sunuyor.

Yazarın yazarlık yolculuğu

George Orwell beş altı yaşlarından itibaren yazar olması gerektiğini biliyordu. Bir kaplana dair olduğunu hatırladığı, küçük yaşta kaleme aldığı ilk şiirinden başlayarak onu geçimini sağlayacağı denemelere, 1984 ve Hayvan Çiftliği gibi klasiklere kadar götüren yazarlık yolculuğunda bildiği yoldan şaşmayan bir kalemdi.

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Neden yazıyorum sorusu

"Neden Yazıyorum” bu açıdan, boş sayfanın başına geçen yalnız çocuklar, yazıya hayatını adayanlar için değerini hiç kaybetmeyen bir metin oldu. George Orwell Neden Yazıyorum’a adını veren denemesinde yazma içgüdüsünün ardındaki sebeplerin neler olabileceğini irdeliyor.

Kitaba dair...

Aslan ile Tekboynuz”da savaş zamanı İngiltere’sine mercek tutuyor, Bir İdam'da Burma’da görev yaptığı dönemde idam edilen bir mahkûmu anlatıyor, Bir Fili Vurmak'ta ise yine Burma’da saldırgan bir fili öldürmesi emredildiğinde yaşananları aktarıyor.