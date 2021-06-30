George R. R. Martin’in Yedi Krallık Şövalyesi ilk kez Türkçede

George R. R. Martin’in Yedi Krallık Şövalyesi ilk kez Türkçede

George R. R. Martin’in henüz tamamlanmamış başyapıtı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin üç öncül novellasını ilk kez bir araya getiren Yedi Krallık Şövalyesi, Epsilon logosuyla ilk kez Türkçede.

Targaryen soyunun Demir Taht’ı elinde tuttuğu bir çağda geçen Yedi Krallık Şövalyesi’nde, dünyanın en iyi fantazya sanatçılarından biri olan Gary Gianni’nin illüstrasyonları, Martin’in yarattığı büyülü dünyaya hayat veriyor.

George R. R. Martin hayranlarının uzun süredir heyecanla beklediği Yedi Krallık Şövalyesi, 160’tan fazla illüstrasyonun yer aldığı ciltli özel baskısıyla ön satışa açıldı.

TÜRKÇEYE KAZANDIRILDI

Epsilon tarafından, Alican Saygı Ortanca ve Emre Aygün’ün çevirisiyle dilimize kazandırılan ve ön satışa açılan Yedi Krallık Şövalyesi’nin illüstrasyonlu özel baskısı, George R. R. Martin hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Sayfa: 336

YEDİ YILLIK KRALLIK

Targaryen soyunun Demir Taht’ı elinde tuttuğu bir çağda geçen Yedi Krallık Şövalyesi, George R. R. Martin’in henüz tamamlanmamış başyapıtı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin üç öncül novellasını ilk kez bir araya getiriyor.

Zamanımızın en iyi fantazya sanatçılarından biri olan Gary Gianni’nin 160’tan fazla illüstrasyonuyla hayat bulan kitap, okuyucuları yiğitlik çağındaki Yedi Krallık’ın dünyasına taşıyor.

George R. R. Martin

İMKANSIZ BİR KADER...

Taht Oyunları’nın Tyrion Lannister’ı ve Podrick Payne’inden tam bir asır önce, Westeros topraklarını iki cesur kahraman arşınlamaktadır: Sör Uzun Duncan ve küçük yaveri Yumurta.

Genç, naif ve cesur Duncan, tecrübeli değilse de rakiplerinin üzerinde olanca heybetiyle yükselen bir gezgin şövalyedir. Ona eşlik eden ufacık yaveri Yumurta ise bir çocuktur ve gerçek kimliği, karşılaşabilecekleri herkesten gizli tutulmalıdır.

Ne de olsa asıl adı Aegon Targaryen olan yaver, ejderha kanı taşımaktadır ve bir gün kral olacaktır. Umulmadık bir biçimde yolları kesişen bu iki kahramanı bekleyense güçlü düşmanlar, kraliyet entrikaları ve öngörülmesi imkânsız bir kaderdir...

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com