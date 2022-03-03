Fransız yazar ve sosyolog Georges Perec'ın Kayboluş romanı, "E" harfi kullanılmadan yazıldı. Bu özellik sıra dışı olmasıyla öne çıkıyor.

Fransız yazar ve sosyolog George Perec, dünya edebiyatına çok farklı bir özellik kazandırdı. O da Kayboloş romanını yazarkan "e" harfini kullanmamış olması. Bu pek az bilinen ve rastlanan bir durumdur. Nitekim Kitap Tükçeye de çevirildi ve "e" harfi kullanılmadı. Bu da bir başarıdır diyebiliriz.

Perec, yaşadığı dönemde öne sürdüğü fikirlerle, düşüncelerle tartışıldı, konuşuldu. Kitapları en çok okunan yazarların başında geldi. Çünkü onu farklı kılan fikirlerinden çok, "e"harfi kullanmadan yazdığı romanıdır.

Ünlü şair Enis Batur, kitapla ilgili en büyük paradoksu için şunu söylüyor: "Çok sık karşılaşılan bir harfin asla okur karşısına çıkmayacağı bir roman yazmaya soyunan yazarın adında dört posta o harfin bulunması."





SİVRİ DİLLİ BİR YAZAR

Sözcüklerle oynamayı seven Perec, sivri diliyle de ön plana çıkıyor. Yaşadığı zorlu hayat, yazdığı kitaplara ilham kaynağı oldu. Eserlerinin çoğunda hayatında kesitler sunan George Perec, 1969 yılında Kayboluş adlı romanını yazdı.

Yaklaşık 350 sayfa olan roman, edebi başarı açısından gereken övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Kayboluş, halen yetkin edebiyat eleştirmenlerinin tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Hepsinin sorduğu ortak soru, bir yazar ünlü ve sesli olan “e” harfini kullanmadan ortaya nasıl bir edebi metin çıkartmıştı.





CEVAPSIZ BİR SORU

Kimi eleştirmenler, Kayboluş’un ortaya çıkışını yazarın kaybolan annesi için yazdığı görüşünde hemfikir. Öte yandan Georges Perec, romanı yazarken mi bunu düşündü yoksa kitap yayınlandıktan sonra mı e’yi romandan çıkarttı sorusu tartışılan bir diğer konu... Yazar, 1982’den beri hayatta olmadığından maalesef bu sorunun cevabını öğrenemeyeceğiz.