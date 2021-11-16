Gerçek bir dostluk hikayesi, realist bir edebi metin

Amerikalı Nobel Edebiyat Ödülü'lü John Steinbeck'in bilinen romanı Fareler ve İnsanlar, yazarın çok okunan eserleri başından gelmektedir. Fareler ve İnsanlar, bir dönem yasaklanmasıyla gündem oldu.

Dünya edebiyatına yön veren yazarlar arasında gösterilen John Steinback’in birçok okuma listesinde ilk sıralarda yer alan kitabı Fareler ve İnsanlar’ı hala okumadıysanız hemen şimdi tam zamanı...

Her kütüphanede bulunması gereken önemli bir eser olan Fareler ve İnsanlar, dünya edebiyatı romanlarında, MEB’in 100 temel eser listesinde de yer alıyor. Fakat, bu güzel ve kısa kitap bir dönem yasaklandı ve okullarda okutulmasına izin verilmedi.

"HAYALLERİMİZ BİZİMDİR"

"Hayallerimiz bizimdir. Kimse hayallerimizi yok edemez. İnsan dostlarının sonuna kadar yanında olmalı, onu desteklemelidir."





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FARELER VE İNSANLAR

Olaylar genellikle bir çiftlikte, George ve Lennie arasında geçmektedir. George biraz uyanık, hayalleri çok olan bir insandır. Her zaman Lennie’ yi kollamak zorunda olduğu için hayallerini gerçekleştirememiştir. Lennie ise kafası biraz yavaş işleyen, temiz kalpli, kendi başına yaşayamayan bir insandır.

İKİ KAFADAR ARKADAŞ

George ve Lennie, Amerika’ da yaşayan, çiftliklerde yaşayan toprak işçileridir. Bu kişiler kendilerini diğer toprak işçilerinden farklı görürler. Çünkü işçiler kazandıkları parayı ya kumar oynayarak ya da genelevde harcamaktadır.

Onların hayalleri vardır. Biriktirdikleri para ile bir çiftlik satın alacaklardır. Bu çiftlikte çeşitli hayvanlar besleyecekler ve tarımla uğraşacaklardır.

YAZAR HAKKINDA...

Amerikalı roman, oyun ve köşe yazarı John Steinback, 1962’de Nobel edebiyat ödülü aldı. En ünlü romanları Gazap Üzümleri bir 20.yüzyıl edebiyat klasiği olarak kabul edilmektedir. Ünlü eserleri arasında Al Midilli, Cennet Çayırları, Fareler ve İnsanlar yer almaktadır. Kaliforniya’da doğmuştur. Olayları genelde Monterey Körfezi'nde geçmektedir. 20 Aralık 1968’ de New York’ta öldü.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com