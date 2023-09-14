Gerçek bir yaşamdan esinlenerek yazılan bir kitap: Şifayı Ararken Yazar ve dokjtor Esra Kırsever'in yazdığı Şifayı Ararken kitabı, yazarın hayatından esinlenerek yazdığı gerçekçi satırlardan oluşuyor. Aynı zamanda doktor olan Esra Kırsever'in bu kitabıyla tanışmanın tam zamanı.

ensonhaber.com

Esra Kırsever’in kendi hayatından ve deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı Şifayı Ararken, hayatın ta kendisidir diyebiliriz. Eserde; kendisi de doktor olan Kırsever, annesinin hastalığı ile başlayan süreci ve onu iyileştirmek için çözüm ararken geleneksel tıptan faydalanarak geliştirdiği yöntemleri okurla paylaşıyor.

Enerji tedavisi olarak da bilinen bir alternatif tıp yöntemi olan biyorezonans, akupunktur ve bach çiçekleri gibi konular hakkında derinlemesine bilgilerin yer aldığı kitap, bu alana ilgi duyan herkesin anlayacağı bir dille sunuluyor.

Hem biyografi, hem de tıbbi yöntemlerin ve bilgilerin yer aldığı eser, meselelere getirdiği tasavvufi bakış açısıyla öne çıkıyor.

Bach çiçekleri ile Şemsettin Sivasi Hazretlerinin Gülşenabad eseri arasında bağlantı kuran Kırsever;

Manzum bir eser

"Mesnevi tarzında yazılmış olan eser, medeniyetimizin yetiştirdiği, insanı ihya ve

inşa eden büyüklerimizden Şemseddin Sivasî Hazretlerine aitmiş. Çiçeklerin remizleriyle, yani bir anlamda frekansları ile insanların maddi manevi dertlerine deva olmaktan söz eden manzum bir esermiş" diyor

Sayfa: 184

Yeni bir bakış açısı

Kitapta yer alan görseller ve grafikler konuların daha iyi anlaşılmasına yardım ederken karekodlar okuru, Esra Kırsever’in konuyla ilgili detaylı videolarına yönlendiriyor. Alanındaki ilk kitaplardan olan Şifayı Ararken, okuyucuyu birçok açıdan besliyor ve daha önce deneyimlenmemiş bir bakış açısı sunuyor.

Kitaptan bir bölüm...

Güncel ve geleneksel zaman