Gerçekçilik akımının öncüsü Honore Balzac'ın Bir Kır Balosu kitabı

Honore Balzac 18. yüzyılın meşhur kır balolarını arka planına aldığı Bir Kır Balosu'nda okurlara farklı bir okuma sunuyor.

Honore Balzac 18. yüzyılın meşhur kır balolarını arka planına aldığı Bir Kır Balosu'nda müşkülpesent bir genç hanımefendinin sığ değer yargılarıyla kaybettiği aşkını öykülüyor

18. yüzyılın ortalarında, Paris'in güneyinde bir parkta başlayan kır balosu geleneği çok geçmeden tüm Fransa'ya damgasını vurdu ve festival benzeri bu etkinliklere her sosyal kesimden şehirliler akın etmeye başladı.

Kır balolarının atmosferinden Balzac da çok etkilendi ve baloları bu kısa romanında kaleme aldığı aşk hikâyesinin arka planı olarak kullandı.

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Ciddi bir sınav

Sceaux'daki kır balosunda ilk kez beğenisine göre birini gören Kont de Fontaine'in aylardır eş arayan seçici ve biraz da şımarık kızı Émilie, yakışıklı ve gizemli Maximilen'e oracıkta âşık olur. Ancak genç kadının soyluluk, zenginlik ve statü merakı bu aşkı ciddi bir sınava tabi tutacaktır.

Yazar hakkında...

Balzac, 1799'da Fransa'nın Tours kentinde doğdu. Kendi adıyla yayımlanan ilk eseri Köylü İsyanı tarihî bir romandı. 1829- 1830 yıllarında taşra yaşamına yönelen Balzac'ın Tours Papazı ve Eugénie Grandet gibi romanları basıldı.

Yapıtlarını büyük bir bütün oluşturacak biçimde üç grupta tasarladı: insan yaşamını ve toplumu yöneten ilkeleri ele alan çözümleyici incelemeler insan eylemini belirleyen nedenleri ortaya koyan felsefi incelemeler; bu nedenlerin sonuçlarını gösteren töre incelemeleri üzerine durdu.





Gerçekçilik akımın başyapıtı: Goriot Baba

Yazarın Goriot Baba, gerçekçilik akımının başyapıtı sayılır. Balzac, bu eserlerinin tümüne Dante'yi anıştıran bir başlık koydu: "İnsanlık Komedyası". Balzac, 1850'de Paris'te öldüğü zaman, ardında 85'i tamamlanmış, 50'si taslak halinde kalmış toplam 135 roman ve 2000'i aşkın roman karakteri bırakmıştı.

