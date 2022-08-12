Petrol
98.84
-0.76%
Euro
18.4825
-0.27%
Dolar
17.9598
0.12%
Altın
1.031
-0.13%
Borsa
288
0.42%
Bitcoin
429.159
-2.53%
BTXN Coin
7.13
-2.86%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Gerçekçilik akımının öncüsü Honore Balzac'ın Bir Kır Balosu kitabı

    Honore Balzac 18. yüzyılın meşhur kır balolarını arka planına aldığı Bir Kır Balosu'nda okurlara farklı bir okuma sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 14:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gerçekçilik akımının öncüsü Honore Balzac'ın Bir Kır Balosu kitabı

    Honore Balzac 18. yüzyılın meşhur kır balolarını arka planına aldığı Bir Kır Balosu'nda müşkülpesent bir genç hanımefendinin sığ değer yargılarıyla kaybettiği aşkını öykülüyor

    18. yüzyılın ortalarında, Paris'in güneyinde bir parkta başlayan kır balosu geleneği çok geçmeden tüm Fransa'ya damgasını vurdu ve festival benzeri bu etkinliklere her sosyal kesimden şehirliler akın etmeye başladı.

    Kır balolarının atmosferinden Balzac da çok etkilendi ve baloları bu kısa romanında kaleme aldığı aşk hikâyesinin arka planı olarak kullandı.

    Gerçekçilik akımının öncüsü Honore Balzac ın Bir Kır Balosu kitabı #1

    Sayfa: 80

    Ciddi bir sınav

    Sceaux'daki kır balosunda ilk kez beğenisine göre birini gören Kont de Fontaine'in aylardır eş arayan seçici ve biraz da şımarık kızı Émilie, yakışıklı ve gizemli Maximilen'e oracıkta âşık olur. Ancak genç kadının soyluluk, zenginlik ve statü merakı bu aşkı ciddi bir sınava tabi tutacaktır.

    Yazar hakkında...

    Balzac, 1799'da Fransa'nın Tours kentinde doğdu. Kendi adıyla yayımlanan ilk eseri Köylü İsyanı tarihî bir romandı. 1829- 1830 yıllarında taşra yaşamına yönelen Balzac'ın Tours Papazı ve Eugénie Grandet gibi romanları basıldı.

    Yapıtlarını büyük bir bütün oluşturacak biçimde üç grupta tasarladı: insan yaşamını ve toplumu yöneten ilkeleri ele alan çözümleyici incelemeler insan eylemini belirleyen nedenleri ortaya koyan felsefi incelemeler; bu nedenlerin sonuçlarını gösteren töre incelemeleri üzerine durdu.

    Gerçekçilik akımının öncüsü Honore Balzac ın Bir Kır Balosu kitabı #2

    Gerçekçilik akımın başyapıtı: Goriot Baba

    Yazarın Goriot Baba, gerçekçilik akımının başyapıtı sayılır. Balzac, bu eserlerinin tümüne Dante'yi anıştıran bir başlık koydu: "İnsanlık Komedyası". Balzac, 1850'de Paris'te öldüğü zaman, ardında 85'i tamamlanmış, 50'si taslak halinde kalmış toplam 135 roman ve 2000'i aşkın roman karakteri bırakmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Kadınlarda sol kasık ağrısı neden olur? Hamilelik belirtisi midir?
    Sağlık

    Kadınlarda sol kasık ağrısı neden olur? Hamilelik belirtisi midir?

    Raporlara göre küresel petrol arzı temmuzda arttı
    Ekonomi

    Raporlara göre küresel petrol arzı temmuzda arttı

    Görüş Bildir