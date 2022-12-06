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    Gerçekte erkek olan ama kadın ismiyle bilinen yazar ve şairler

    Türk edebiyatında erkek olarak bilinen, fakat isimleri kadın isimleri olduğu için kadın olarak bilinen yazar ve şairler...
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 09:52
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    Gerçekte erkek olan ama kadın ismiyle bilinen yazar ve şairler

    Türk edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden olan ve aşağıda yer alan edebiyatçıların isim hikayeleri tebessüm ettirecek cinstten.

    Erkek olmalarına rağmen, sırf kadın isimleri kondukları için çoğu okur tarafından karıştırılan şairlerin, yazarların kadın isimleri edebiyatsever için ayırt edilmesi zor oluyor.

    Örneğin bir okura "Edebiyatı sever misiniz?" sorusuna verdiği cevap gülümsetiyor. "Evet çok severim hatta en sevdiğim şair ise Ece Ayhan'dır, çok güzel bir kadındır."

    Ülkü Tamer

    Gerçekte erkek olan ama kadın ismiyle bilinen yazar ve şairler #1

    Ece Ayhan

    Gerçekte erkek olan ama kadın ismiyle bilinen yazar ve şairler #2

    Nihal Atsız

    Gerçekte erkek olan ama kadın ismiyle bilinen yazar ve şairler #3

    Nimet Kurat

    Gerçekte erkek olan ama kadın ismiyle bilinen yazar ve şairler #4

    Süreyya Berfe

    Gerçekte erkek olan ama kadın ismiyle bilinen yazar ve şairler #5

    Bilge Karasu

    Gerçekte erkek olan ama kadın ismiyle bilinen yazar ve şairler #6

    Şükran Kurdakul

    Gerçekte erkek olan ama kadın ismiyle bilinen yazar ve şairler #7

    Elif Naci

    Gerçekte erkek olan ama kadın ismiyle bilinen yazar ve şairler #8

    Özge Dirik

    Gerçekte erkek olan ama kadın ismiyle bilinen yazar ve şairler #9

    Sunay Akın

    Gerçekte erkek olan ama kadın ismiyle bilinen yazar ve şairler #10

    Salah Birsel

    Gerçekte erkek olan ama kadın ismiyle bilinen yazar ve şairler #11


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