Gerçekte erkek olan ama kadın ismiyle bilinen yazar ve şairler

Gerçekte erkek olan ama kadın ismiyle bilinen yazar ve şairler

Türk edebiyatında erkek olarak bilinen, fakat isimleri kadın isimleri olduğu için kadın olarak bilinen yazar ve şairler...

Türk edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden olan ve aşağıda yer alan edebiyatçıların isim hikayeleri tebessüm ettirecek cinstten.

Erkek olmalarına rağmen, sırf kadın isimleri kondukları için çoğu okur tarafından karıştırılan şairlerin, yazarların kadın isimleri edebiyatsever için ayırt edilmesi zor oluyor.

Örneğin bir okura "Edebiyatı sever misiniz?" sorusuna verdiği cevap gülümsetiyor. "Evet çok severim hatta en sevdiğim şair ise Ece Ayhan'dır, çok güzel bir kadındır."

Ülkü Tamer

Ece Ayhan

Nihal Atsız

Nimet Kurat

Süreyya Berfe

Bilge Karasu

Şükran Kurdakul

Elif Naci

Özge Dirik

Sunay Akın

Salah Birsel