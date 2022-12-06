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- Gerçekte erkek olan ama kadın ismiyle bilinen yazar ve şairler
Gerçekte erkek olan ama kadın ismiyle bilinen yazar ve şairler
Türk edebiyatında erkek olarak bilinen, fakat isimleri kadın isimleri olduğu için kadın olarak bilinen yazar ve şairler...
- Haber Merkezi
- 06.12.2022 - 09:52
Türk edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden olan ve aşağıda yer alan edebiyatçıların isim hikayeleri tebessüm ettirecek cinstten.
Erkek olmalarına rağmen, sırf kadın isimleri kondukları için çoğu okur tarafından karıştırılan şairlerin, yazarların kadın isimleri edebiyatsever için ayırt edilmesi zor oluyor.
Örneğin bir okura "Edebiyatı sever misiniz?" sorusuna verdiği cevap gülümsetiyor. "Evet çok severim hatta en sevdiğim şair ise Ece Ayhan'dır, çok güzel bir kadındır."
Ülkü Tamer
Ece Ayhan
Nihal Atsız
Nimet Kurat
Süreyya Berfe
Bilge Karasu
Şükran Kurdakul
Elif Naci
Özge Dirik
Sunay Akın
Salah Birsel