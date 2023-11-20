Gerilimi hiç düşmeyen, nefes nefese bir polisiye roman: Çıplak Kalp Yazar Elçin Poyrazlar'ın yeni romanı olan Çıplak Kalp, hafızalarda uzun süre yer edinecek. Gerilimi yüksek ve temposu son sayfaya kadar bile düşmeyen Çıplak Kalp ile tanışın...

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Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan Elçin Poyrazlar'dan yepyeni okunası bir polisiye:

Çıplak Kalp...

Uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni romanını yayınlayan Poyrazlar, düşüncelerini şöyle ifade etti;

"Türkiye'de çok sıkı polisiye okuru var"

"Son romanım Çıplak Kalp ile ilk romanım Gazetecinin Ölümü’nün yeni baskısının aynı anda çıkması bende çifte heyecan yarattı. Biri casusiye diğeri siyasi polisiye sayılan bu romanlar yine kadın karakterleri öne çıkarıyor.

Ben gerçekle kurmacayı birleştirmekten hoşlanıyorum. Güncelin polisiyesi aynı zamanda toplumcu gerçekçi bir edebi rol de üstleniyor. Bir nevi suç panoramasının üstünde toplum okuması diyebiliriz.

Türkiye’de çok sıkı bir polisiye okur kitlesi var, amacım kurgu ve dilde kendime koyduğum çıtayı her romanda yükseltmek."

Unutulmaz bir okuma deneyimi

Bugüne kadar yazdığı romanlarla adını sıkça duyuran, Türkiye'nin önde gelen yazarlarından olan; çok okunan Elçin Poyrazlar'ın Çıplak Kalp romanı, unutulmaz bir okuma deneyimi sunuyor.

Gazetecinin Ölümü, Mantolu Kadın, Ecel Çiçekleri, Kayıp Yüz gibi romanları edebiyatımıza armağan eden Poyrazlar, üretmeye devam ediyor. Yazarın dediği gibi gerçekten Türkiye'de çok sıkı bir polisiye okuru var. Bu okurlardan biri de bu satırları yazandır.

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Suat Zamir'in macerası

Elçin Poyrazlar'ın yazdığı her kitabı büyük bir merak içinde okudum. Elçin Poyrazlar'ın tadına doyulmaz bir üslubu var. Çıplak Kalp romanında da aynı edebi tadı bulmak mümkün.

Doğan Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan ve 250 sayfalık bu romanda günümüz Türkiye'si var. Kayıp Yüz romanındaki komiser Suat Zamir'in maceralarını burada da okuyoruz.

Tarikatlari çocuklar ve emniyet teşkilatı üçgeninde geçen, temposu hiç düşmeyen Çıplak Kalp romanını çok seveceksiniz.

Gerilimi yüksek polisiye

Siyasi nedenlerle Çocuk Şube’ye yollanan Komiser Suat Zamir’in odasına bir gün Samet adlı bir çocuk gelir.

Samet babasının kalbini bir kutuda bulduğunu ileri sürer. Diğer yandan iktidarın gözbebeği müteahhit Cüneyt Canipoğlu’nun gizemli bir şekilde kaybolması Emniyet’i alarma geçirmiştir.

Birbirinden bağımsız görünen iki soruşturma Suat Zamir ve meslektaşları Selim ile Beren’i akıl almaz bir suç zincirine yönlendirir.

Komiser Suat Zamir’in üçüncü macerası Çıplak Kalp, devlet, tarikatlar, çocuklar ve hurafeler ekseninde akan, gerilimi yüksek bir polisiye roman…

Elçin Poyrazlar'a dair...

Elçin Poyrazlar, 3 Şubat 1975’te Bursa’da doğdu. ODTÜ İşletme Bölümü’nün ardından Belçika’da yüksek lisans yaptı. Brüksel’de politik ekonomi doktorasını yaparken gazeteciliğe başladı. Cumhuriyet, Dünya, Virgül, TimeOut, Huffington Post, Vocativ, BBC gibi yerli ve yabancı medya kuruluşları için çalıştı.

Bu süreçte Brüksel, Washington, Londra ve Madrid’de yaşadı. İlk polisiye romanı Gazetecinin Ölümü 2014’te, Kara Muska 2016’da, Mantolu Kadın 2018’de yayınlandı. İngiltere’nin seçkin derneği Polisiye Yazarlar Birliği’ne (CWA) 2016 yılında kabul edildi.

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