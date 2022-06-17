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    Ginza Hayaleti ve Diğer Gizem Öyküleri

    Ginza Hayaleti ve Diğer Gizem Öyküleri, yeni okuma yapmak isteyen kitapseverler için iyi bir tavsiye niteliği taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 12:44
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    Ginza Hayaleti ve Diğer Gizem Öyküleri

    Ginza Hayaleti ve Diğer Gizem Öyküleri’nde Osaka’nın en iyi Japon dedektif öykülerinden biri kabul edilen “Cenaze Lokomotifi” ve çokça eleştirilen “Üç Akıl Hastası” da dahil Ginza’daki bir tütüncüde bir hayaletin işlediği sanılan cinayet, giriş ve çıkışları kapalı bir mağazada boğularak öldürülmüş bir adam ve deniz fenerindeki bir bekçiye musallat olan bir canavarın anlatıldığı birbirinden tuhaf sekiz öyküsü yer alıyor.

    Gerçek ismi Fukutaro Suzuki olan Keikiçi Osaka, Şiro Hamao ve Edogawa Rampo gibi isimlerle İkinci Dünya Savaşı öncesi Japon polisiyesinin ilk örneklerini kaleme aldı ve türün popüler olduğunu göremeden genç yaşta hayatını kaybetti.

    Ginza Hayaleti ve Diğer Gizem Öyküleri #1

    Geç gelen bir şöhret

    İmkânsız ve doğaüstü gibi görünen vakaları gerçekçi bir yaklaşımla açıklamaya çalıştığı dedektif öyküleri Japonya’da 1980’den sonra yeniden keşfedildi ve Osaka geç gelmiş bir şöhrete kavuştu.


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