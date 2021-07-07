Girişimcilerin el kitabı: Girişim Yolculuğu

Proje Finansmanı Uzmanı Fatih Kuran’ın küçük-büyük yüzlerce girişimci ile yaptığı çalışmalardan edindiği deneyimler sonucu yazdığı ilk kitabı "Girişim Yolculuğu" raflardaki yerini aldı.

Girişim Yolculuğu kitabı, sadece girişimcilere ve yol arkadaşlarına yönelik hazırlanmadı. Küçük veya büyük şirketlerde çalışıyor olmaları fark etmeksizin, özellikle finansal konularla ilgili görev yapan ya da aldıkları kararların şirkete finansal etkileri bulunan tüm çalışanlara da hitap ediyor.

"Kervan yolda düzülür" atasözünün iş kurmak için yola çıkanlar tarafından sık kullanılan bir yöntem olduğunu ama bunun sonuçlarının pek de iyi olmadığını gözlemesinden hareketle bu kitabı yazdığını belirten Dinamo Danışmanlık Kurucusu, Kamu Özel Ortaklığı (PPP) ve Proje Finansmanı Uzmanı Fatih Kuran, "Bu kitabı bir yol haritası şeklinde hazırladım. Daha yola çıkmadan önce yapmaları gerekenlerden ve göze almaları gereken risklerden başlayarak özellikle de başarılı bir girişimi yönetmenin finansal yönü üzerinde odaklandım. Gözlemim finansal yönetim becerilerinin girişimcilerin önemli bir kısmında eksik olduğu yönünde. Bu kitabın girişimlerin finansal yönetimi bağlamında önemli bir boşluğu doldurmasını ve girişimcilere yol göstermesini umut ediyorum. Her girişimci yola büyük ya da küçük bir proje ile başlar düşüncesi ile proje ve yatırım finansmanı konusuna kitapta geniş bir yer ayırdım. Başarılı girişimler zaman içinde gelişip şirketleşecek ve büyümeye devam edecektir. Bu bakımdan girişim projesi daha büyük bir şirket haline dönüştükten sonra da özellikle finansal performansın ve risklerin nasıl yönetileceği üzerinde durdum"dedi.

Ergül Tosun

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