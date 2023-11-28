Giuliano da Empoli’nin Putin Rusya'sının portesini çizen ödüllü romanı: Kremlin Büyücüsü Giuliano da Empoli’nin 2022 yılında yayınlanan ve aynı yıl kendisine Fransa’nın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Fransız Akademisi Büyük Roman Ödülü’nü getiren ilk romanı Kremlin’in Büyücüsü, gerçek olayları kurmacayla harmanlıyor.

ensonhaber.com

Gerçek olayları kurmacayla harmanladığı Kremlin’in Büyücüsü’nde Putin Rusyası’nın detaylı bir portresini çizen Giuiliano da Empoli, Putin’in iktidara geliş sürecini, yeni düzenle uzlaşmak istemeyen oligarkları birer birer tasfiye edişini, iktidar etrafında dönen entrika ve manipülasyonları, Putin ile siyasi danışmanı üzerinden anlatıyor.

Günümüz Rusya yönetimindeki birçok kişi ve kurumu da romana dahil eden yazar, romanını gerçek bir Rus hikâyesi olarak niteliyor.

Ayrıntı Yayınları’nın edebiyat okurlarıyla buluşturduğu Giuliano da Empoli imzalı Kremlin’in Büyücüsü, iki ana karakterin, Vladimir Putin ile danışmanı ve akıl hocası Vadim Baranov’un hayatı etrafında şekilleniyor. Vadim karakterinin, 2021 yılına kadar

Putin’in danışmanlığını yürüten Vladislav Sourkov’dan esinlenilerek oluşturulduğunu gizlemeyen yazar, Kremlin’in Büyücüsü’nde Putin’in iktidara gelişinin perde arkasını anlatıyor.

Putin dönemine ışık tutan kitap

Giuliano da Empoli, 2022 yılında kendisine Fransız Akademisi Büyük Roman Ödülü’nü kazandırmış olan ilk romanı Kremlin’in Büyücüsü’nde, gerçek kişilerden ve olaylardan yola çıkarak Rus siyasetine ve Putin dönemine Batılı bir perspektiften ışık tutuyor. On beş yıl boyunca Putin’e siyasi danışmanlık yapmış Vadim Baranov, ünlü siyasetçiyi anlatıyor.

Keyifli bir okuma

Putin’in iktidara geliş sürecini, yeni düzenle uzlaşmak istemeyen oligarkları birer birer tasfiye edişini, kendi seçkin sınıfını yaratıp Rusya’yı yeniden ayağa kaldırmak gayesiyle attığı adımları aktarıyor.

Giuliano da Empoli, gerçek olaylarla kurmacayı harmanladığı bu ilginç romanda, gizemli Rus dünyasını anlamlandırmaya çalışarak keyifli bir okuma deneyimi vadediyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com