Goethe'nin Genç Werther'in Acıları kitabının sebep olduğu İntihar salgını

Alman şair ve yazar Johann Wolfgang Von Goethe'nin Genç Werther'in Acıları kitabı, yayınlandığında adeta fırtınalar estirdi. Kitabı okuyanlar "Werher Salgını" nedeniyle intihar etti.

Dünya edebiyatının dâhilerinden sayılan Johann Wolfgang von Goethe’nin yayınlandığında derin yankılara neden olan eseri Genç Werther’in Acıları, dramatik satırlarla dolu önemli bir edebi metindir.

Duygu coşkunluğunu ustalıkla kaleminin ucuna getiren Goethe, devrin gençleri arasında adeta fırtına estirmiştir.

Genç Werther'in Acıları eseriyle evrenselliği yakalayan yazar, coşkunluk akımı denilen yeni bir çağı da başlatan isim oldu. Oyunlarında ve diğer eserlerinde mistik ögeleri bolca kullananan Goethe, diğer sosyal bilimlerden de faydalanarak hepsini bir arada yoğurmuştur.

Genç Werther'in Acıları, büyük edebiyatçının kaleme aldığı ilk romanıdır.

Yazar kitabını şöyle anlatır:

"Zavallı Werther'in hikâyesi hakkında bulabildiğim her şeyi itinayla bir araya getirdim ve işte önünüze koyuyorum ve biliyorum bunun için bana teşekkür edeceksiniz."

KİTAPLA GELEN İNTİHARLAR...

Goethe’nin hayatından esinlenerek yazdığı kitap, 1774 yılında yazıldı. Goethe, Genç Werther’in Acıları’nı yazarken 25 yaşındaydı.

Kitap yayınlandığında Almanya’da intihar vakalarında gözle görülür artışın olması, romanın öneminden ileri gelmektedir.

Büyük Fransız komutan Napolyon Bonapart 'ın, en az sekiz defa Genç Werther'in Acıları'nı okuduğunu belirtmiş olalım.

Almanya’nın sokakları, caddeleri renkli kıyafetler giyen duygu yüklü gençlerle dolup taşmıştır. Goethe’nin psikolojik, sosyolojik, kültürel, sosyal ve siyasal ögelerle harmanladığı eseri, ölümsüz klasikler arasında yerini almıştır.

Sayfa: 176

"WERTHER SALGINI"

Kitap, genç hukuk öğrencisi Werther’in, nişanlı olan güzel kadın Lotte’ye duyduğu tarifsiz aşkı konu ediniyor.

Lotte’ye kopmaz bağlarla bağlı olan Werther, güzel kadınla dostluk kurmuştur ve mümkün olduğunca kendisiyle vakit geçirmektedir. O dönem en çok konuşulan konu olan roman, Almanya edebiyatı için mihenk taşı olmuştur.

Dünya edebiyatı için de önemli bir yere sahip olan eser, Goethe’nin usta kaleminin ölümsüz eseridir.

Almanya’da “Werther salgını” olarak başlayan akım, özellikle gençler arasında büyük buhranlara sebep olmuş, bulaşıcı hastalık gibi intiharlar baş göstermiştir.

WILHELM SCHILLER VE WERTHER’İN MEKTUPLAŞMALARI

Werther’in arkadaşı olan Schiller ile mektuplaşmaları edebiyatta mektup türünün önemli ayağını oluşturur. Sevdiği kadının nişanlı olması, Werther'in her geçen gün artan acıları, ıstırapları kendisini içinden çıkılmaz buhranlara sevk eder.

Yazarın etik değerler çerçevesinde yazdığı roman, aşkın ve sevginin ahlak boyutunu da sayfalarında yer verir.

Önemli aşk romanlarından sayılan Genç Werther’in Acıları, ünlü Fransız aydınlanmacı yazar J.J.Rousseau’nun "Julie” adlı eserinden esinlenerek yazılması da kitabın bir diğer özelliği.

"ELVEDA LOTTE ELVEDA"

En iyi aşk romanları arasında gösterilen Genç Werther’in Acıları, Goethe’ye önemli ivme kazandırmıştır.

Werther, yaşadığı psikolojik sorunlara ve karşılıksız aşka daha fazla dayanamayarak arkadaşı Schiller’e son bir mektup yazmadan önce ölümü çoktan kafasına koymuştur.

Genç Werther silahını temizler, namluyu acılarla dolu göğsüne dayar. Tereddütsüz bir şekilde tetiğe basar.

Kanlar içinde yere yığılır.

Uşağı mektubu postaya verip gelene kadar ölmüştü acılı Werther.

Geriye son mektubunun son satırlarında oluşan "Elveda Lotte elveda" sözleri kalır.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com