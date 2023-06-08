Gogol'un hicivleri ve Bir Delini'nin Hatıra Defteri kitabının şöhreti Rus ve dünya edebiyatının en önemli yazarlarından olan, Ölü Canlar romanın yazarı Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı oyunu, dünyada çoğu kitabın ulaşmadığı bir şöhreti yakaladı. Bunda kuşkusuz Gogol'un üstün yeteneği var.

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Dünyada pek az kitap Bir Delinin Hatıra Defteri’nin şöhretini yakalayabilmiştir. Nikolay Gogol, gerçekle hayal arasında eşsiz bir tipoloji oluşturur. Mizah, zeka atına binerek taşlayabileceği bütün camları kırar.

Toplumsal eleştiri, hayatın kılcal damarlarına kadar yayılır ve insan ruhunun derinliklerinden beslenir. Sıradan bir memur olan Aksenti İvanov Poprişçin üzerinden

zamanının Çarlık Rusya’sını da anlatır aslında yazar. Devlet bürokrasisi kara mizahın değirmeninde sıcak un gibi öğütülür. Bürokrasi iyiden elekten geçirilir.

Kayıp bir İspanya Kıralı düşünün. Poprişçin kendisinin o kıral olduğuna inansın. Bir delinin icadı mı yoksa zamanından kaçan bir dâhinin midir bu inanç? Peşine düşmeye her zaman değer.

Gogol’ün "Paltosundan çıkmak" deyimi bu kitapta okuyacağınız “Palto”, “Burun”, Portre” ve Neva Caddesi öyküleriyle beraber herkesi içine çekiyor…“Bir Delinin Hatıra Defteri”, “Palto”, “Burun”, “Portre” ve “Neva Caddesi”. Bir Gogol şöleni.

Küçük adamlar, büyük makamlar

Küçük adamlar büyük makam ve rütbe tutkusunun bedelini, ruh sağlığını kaybederek ödemektedir.Nikolay Vasilyeviç Gogol Rusya’nın çürümüş bürokrasisini, gerçekçi kalemiyle küçük adamlar üzerinden anlatmaktadır.

Bir Delinin Hatıra Defteri’nde orta hâlli bir memurun âşık olduğu kadın tarafından fark edilmeyi arzularken günden güne delirip kendini İspanya Kralı ilan etmesine kadar süreci anlatırken Portre’de ise yoksulluk içinde yaşayan yetenekli ressam Chartkov’un bir dükkândan satın aldığı gizemli portreden sonra önüne sunulan iki yoldan birini seçerken yaşadığı tereddütü anlatmaktadır.

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Günlük hayat ve bayağı kişilikler

Gogol ile birlikte Rus edebiyatı, Batı etkisinden kurtulmuş, kendi kimliğini kazanmaya başlamıştır. Gerçekçi fakat bir o kadar da fantastik karakterler dönemin Rusya’sının ta kendisidir.

Hikayelerinde günlük hayatı ve bayağı kişilikleri, zaman zaman mizahi zaman zaman öfkeye varan bir şekilde yeren Gogol’ün kahramanları Bir Delinin Hatıra Defteri'nden fırlamış gibidir.

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