Gökhan Çınar'ın yazdığı Benim Evim Neresi kitabı ile büyümenin sancılı hali Gerek yaptığı programlar gerekse çeşitli mecralarda yazdığı yazılarla insanın her türlü duygusunu derinlemesine inceleyen Gökhan Çınar, Benim Evim Neresi adlı kitabıyla işte bu büyüme yolculuğunu tüm dönüm noktalarıyla anlatıyor.

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Uzmanlık alanı Klinik Psikoloji olan Gökhan Çınar, 2007 yılından bugüne psikoloji alanında eğitim ve klinik çalışmalarını sürdürüyor. Bir terapist olarak Geştalt Terapi Yaklaşımı’nı benimsemektedir.

Türk Psikologlar Derneği ve Geştalt Terapi Derneği üyesi olan psikolog-yazar, Oyun Terapileri Derneği’nin de kurucu üyelerinden biridir. Lisans ve yüksek lisans psikoloji eğitimi sonrasında doktora eğitimini Sinema-TV alanında sürdürdü.

Çeşitli radyo, televizyon kanallarında yapımcı, yayıncı ve yönetici olarak görev aldı. İnsan doğası, çocuk-ergen gelişimi ve psikoterapi üzerine yazıları çeşitli dergi ve kitaplarda yer aldı. Dijital mecrada yayınladığı “Katarsis” ve televizyon ekranlarında yayınlanan “Paylaş Benimle” programlarıyla izleyicisi ile buluştu.

İnsanın büyüme hikayesi

İlk kitabı olan Geçecek mi ile hayatın farklı dönemlerini, şahit olduğu insan hikâyelerini, duygu, düşünce ve davranışlar üzerindeki terapist gözlemlerini aktarmaktadır. İkinci kitabı Benim Evim Neresi ile tüm dönüm noktalarıyla insanın büyüme hikâyesini anlatmaktadır.

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Büyümenin sancılı hali

Çocukluk, olduğumuz kişi haline gelmemizde belki de en önemli evre… Tam bu nedenle her birimiz kimseye gösteremediğimiz yaralarımızda, kafamızın içini dolduran ama davranışa dönüştürmeye çekindiğimiz düşüncelerimizde çocukluğumuzdan izler taşırız, hayatımızın gidişatını etkileyecek kararları alırken bilmeden o dönemden etkileniriz.

Aidiyet ve güven gibi duygusal anlamdaki en temel ihtiyaçlarımız da bu dönemde şekillenir. Büyümek ise her zaman sancılıdır…

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ergul.tosun@ensonhaber.com