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    Gotthold Ephraim Lessing'den aristokrasi, sınıf zorbalığı ve diğer sorunlar üzerine

    Alman yazar ve filozof Gotthold Ephraim Lessing, Emilia Galotti adlı yapıtında sınıf ve iktidarların egemen gücüne farklı bir bakış sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 13:51
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    Gotthold Ephraim Lessing'den aristokrasi, sınıf zorbalığı ve diğer sorunlar üzerine

    Alman edebiyat ve sanat eleştirmeni G.E. Lessing'in ilk kez 1772'de sahnelenen Emilia Galotti'si, farklı aşk ve evlilik anlayışlarını karşı karşıya getirmenin ötesinde, politik bir burjuva dramı olarak öne çıkar.

    Emilia Galotti, Prens Gonzaga'nın saplantılı arzusunun nesnesi haline geldiğinde, Kont Appiani'yle evlenmek üzeredir. Prens bu evliliğe engel olmak için her yola başvurmayı göze alınca Appiani'ye düğün yolunda pusu kurulur.

    Gotthold Ephraim Lessing den aristokrasi, sınıf zorbalığı ve diğer sorunlar üzerine #1

    Erdem ve ahlak egemenliği

    Lessing'in erdem ve ahlakı egemenlerin inisiyatifinden kurtardığı oyun, toplumdaki adaletsizliğin ve yükselen orta sınıfın mutsuzluğunun nedenini yönetenlerin keyfî iktidarına bağlar.

    Yazar hakkında...

    Ünlü yazar 1729'da Kamenz'de doğdu. Aydınlanma Çağı'nın en önemli temsilcilerindendir. 1746'da teoloji öğrenimine başladı. Daha sonra ilgisini yitirerek şiir ve tiyatroyla yöneldi.

    1748'de Wittenberg Üni­ver­sitesi'ne girerek tıp öğreniminde karar kıldı. Aynı yıl Berlin'e taşındı ve eleştiri yazıları kaleme almaya başladı. 1751'de öğrenimine devam etmek üzere Wittenberg'e geri döndü ve felsefe, tarih, matematik, etik, retorik, şiir ve Yunanca dersleri aldı.

    Gotthold Ephraim Lessing den aristokrasi, sınıf zorbalığı ve diğer sorunlar üzerine #2

    Farklı işlerde çalıştı

    1752'de ihtisasını tamamladı. 1767'de Hamburg Ulusal Tiyatrosu'nda dramaturg ve danışman olarak görev aldı. Tiyatro 1770'te kapanınca Wolffenbüttel'deki Dük August Kütüp­ha­nesi'nde kütüphaneci olarak çalıştı.

    Shakespeare tiyatrosunu temel alan dramları ve teorik yazılarıyla Alman tiyatrosunun yönünü değiştirdi. Eserleri bugün de sergilenen Lessing, 1781'de Braunschweig'da öldü.


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