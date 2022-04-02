Güneş Topla Benim İçin şiirinin yazarı: Ülke Tamer

Zülfü Livaneli tarafından bestelenen "Güneş Topla Benim İçin" şiirinin yazarı Ülkü Tamer'in 4'üncü ölüm yıldönümü.

Türk şiirinin önemli isimlerinden olan Ülkü Tamer 1 Nisan 2018'de hayata veda etti. Şairi vefatının dördüncü yılında saygıyla anıyoruz.

Ülkü Tamer'in özellikle "Güneş Topla Benim İçin" şiiri şairin adıyla bir bütün oldu. Zülfü Livaneli'nin bestesiyle de buluşunca ortaya harika bir eser çıkmış oldu.

Güneş Topla Benim İçin şiirini hatrılayalım;

Seher yeli çık dağlara

Güneş topla benim için

Seher yeli çık dağlara

Güneş topla benim için

Haber ilet dört diyara canım

Güneş topla benim için

Haber ilet dört diyara canım

Güneş topla benim için

Umutların arasından

Kirpiklerin karasından

Umutların arasından

Kirpiklerin karasından

Döşte bıçak yarasından canım

Güneş topla benim için

Döşte bıçak yarasından canım

Güneş topla benim için

Seher yeli yar gözünden

Havadaki kuş izinden

Seher yeli yar gözünden

Havadaki kuş izinden

Geceleyin gökyüzünden canım

Güneş topla benim için

Geceleyin gökyüzünden canım

Güneş topla benim için

Güneş topla benim için

Güneş topla benim için

Güneş topla benim için

Güneş topla benim için

Güneş topla benim için

Ülkü Tamer, İstanbul’da Robert Kolej’i bitirdi. İÜ Gazetecilik Enstitüsü’nde okudu. 1964-68 yıllarında özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Milliyet (Yayınları’nı, Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat, Sanat Olayı dergilerini yönetti.

Bir süre Onk Ajans’ta çalıştı, Uluslararası PEN Kulüp Kongresi’nde birçok kez Türkiye’yi temsil etti, gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 1959’dan sonra yayımladığı şiir kitaplarını 1986’da Yanardağın Üstündeki Kuş adıyla bir kitapta topladı.

Ülkü Tamer, 20 Şubat 1937'de Gaziantep'te dünyaya geldi.

ÖDÜLLÜ ŞAİR

Anıları, çocuk kitapları, derlemeleri, yetmişin üstünde kitap çevirisi olan Ülkü Tamer’in ayrıca Zülfü Livaneli’ye verdiği Güneş Topla Benim İçin, Memik Oğlan gibi şarkıları da halk tarafından sevildi.

Edith Hamilton’dan çevirdiği Mitologya ile 1965’te Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü’nü; İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür ile 1967’de Yeditepe Şiir Armağanı’nı; Alleben Öyküleri ile 1991’de Yunus Nadi Öykü Armağanı’nı; Bir Adın Yolculuktu ile 2015’te Melih Cevdet Anday ve Behçet Necatigil şiir ödüllerini aldı.

"ŞANSLI DOĞANLARDAN"

Ülkü, şanslı doğmuş çocuklardandı. Hayatında her şey bir düzen içerisinde ilerlerken yapması gereken tek şey durup etrafında olanları fark etmek oldu. Allah’ın ona bahşettiği güzelliklerden biriydi bu ve o, bunu en güzel şekilde kullandı.

Kah anılarından şiirler yazdı, öyküden ayırt edilmez; kah yine bir şiir daha yazdı, bestelenmeden geçilmez. Çocuk yönünü yaşatmayı bildi ve yazdıklarında insani değerler ön plandaydı. Yaşayan en büyük usta şairlerden biriydi de üstelik; dün hayata gözlerini kapayana kadar…

Ülkü, 20 Şubat 1937’de, Gaziantep’te dünyaya geldiğinde, geleceği konusunda şanslıydı. Çünkü kitap kurdu bir anne ve zengin bir kütüphaneye sahip babanın çocuğuydu. Yazmayı, okumayı daha çocuk yaşlarından başlayıp da sevecekti.

İKİNCİ YENİ ŞİİR AKIMI

1950'li yıllarda ortaya çıkan İkinci Yeni şiir akımının önde gelen temsilcilerinden biri oldu. Tamer, kendine özgü imge dünyası ve süssüz, sade söyleyişiyle dikkati çekti. Çoğunlukla keskin bir ironiyle örülmüş derin acıları ve beşeri trajedileri dile getirdiği şiirlerinde 1970'lerden sonra toplumsal duyarlıklar da öne çıktı.

ÜLKÜ TAMER ÖLDÜ

Türk şiirnin usta ismi Ülkü Tamer, 1 Nisan 2018'de aramızdan ayrıldı.

Ruhu şad olsun...