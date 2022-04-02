Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
684.161
3.52%
BTXN Coin
36.67
0.85%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Güneş Topla Benim İçin şiirinin yazarı: Ülke Tamer

    Zülfü Livaneli tarafından bestelenen "Güneş Topla Benim İçin" şiirinin yazarı Ülkü Tamer'in 4'üncü ölüm yıldönümü.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 09:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güneş Topla Benim İçin şiirinin yazarı: Ülke Tamer

    Türk şiirinin önemli isimlerinden olan Ülkü Tamer 1 Nisan 2018'de hayata veda etti. Şairi vefatının dördüncü yılında saygıyla anıyoruz.

    Ülkü Tamer'in özellikle "Güneş Topla Benim İçin" şiiri şairin adıyla bir bütün oldu. Zülfü Livaneli'nin bestesiyle de buluşunca ortaya harika bir eser çıkmış oldu.

    Güneş Topla Benim İçin şiirini hatrılayalım;

    Seher yeli çık dağlara
    Güneş topla benim için
    Seher yeli çık dağlara
    Güneş topla benim için
    Haber ilet dört diyara canım
    Güneş topla benim için
    Haber ilet dört diyara canım
    Güneş topla benim için
    Umutların arasından
    Kirpiklerin karasından
    Umutların arasından
    Kirpiklerin karasından
    Döşte bıçak yarasından canım
    Güneş topla benim için
    Döşte bıçak yarasından canım
    Güneş topla benim için
    Seher yeli yar gözünden
    Havadaki kuş izinden
    Seher yeli yar gözünden
    Havadaki kuş izinden
    Geceleyin gökyüzünden canım
    Güneş topla benim için
    Geceleyin gökyüzünden canım
    Güneş topla benim için
    Güneş topla benim için
    Güneş topla benim için
    Güneş topla benim için
    Güneş topla benim için
    Güneş topla benim için

    Ülkü Tamer, İstanbul’da Robert Kolej’i bitirdi. İÜ Gazetecilik Enstitüsü’nde okudu. 1964-68 yıllarında özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Milliyet (Yayınları’nı, Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat, Sanat Olayı dergilerini yönetti.

    Bir süre Onk Ajans’ta çalıştı, Uluslararası PEN Kulüp Kongresi’nde birçok kez Türkiye’yi temsil etti, gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 1959’dan sonra yayımladığı şiir kitaplarını 1986’da Yanardağın Üstündeki Kuş adıyla bir kitapta topladı.

    Ülkü Tamer, 20 Şubat 1937'de Gaziantep'te dünyaya geldi.

    Güneş Topla Benim İçin şiirinin yazarı: Ülke Tamer #1

    ÖDÜLLÜ ŞAİR

    Anıları, çocuk kitapları, derlemeleri, yetmişin üstünde kitap çevirisi olan Ülkü Tamer’in ayrıca Zülfü Livaneli’ye verdiği Güneş Topla Benim İçin, Memik Oğlan gibi şarkıları da halk tarafından sevildi.

    Edith Hamilton’dan çevirdiği Mitologya ile 1965’te Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü’nü; İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür ile 1967’de Yeditepe Şiir Armağanı’nı; Alleben Öyküleri ile 1991’de Yunus Nadi Öykü Armağanı’nı; Bir Adın Yolculuktu ile 2015’te Melih Cevdet Anday ve Behçet Necatigil şiir ödüllerini aldı.

    "ŞANSLI DOĞANLARDAN"

    Ülkü, şanslı doğmuş çocuklardandı. Hayatında her şey bir düzen içerisinde ilerlerken yapması gereken tek şey durup etrafında olanları fark etmek oldu. Allah’ın ona bahşettiği güzelliklerden biriydi bu ve o, bunu en güzel şekilde kullandı.

    Kah anılarından şiirler yazdı, öyküden ayırt edilmez; kah yine bir şiir daha yazdı, bestelenmeden geçilmez. Çocuk yönünü yaşatmayı bildi ve yazdıklarında insani değerler ön plandaydı. Yaşayan en büyük usta şairlerden biriydi de üstelik; dün hayata gözlerini kapayana kadar…

    Ülkü, 20 Şubat 1937’de, Gaziantep’te dünyaya geldiğinde, geleceği konusunda şanslıydı. Çünkü kitap kurdu bir anne ve zengin bir kütüphaneye sahip babanın çocuğuydu. Yazmayı, okumayı daha çocuk yaşlarından başlayıp da sevecekti.

    Güneş Topla Benim İçin şiirinin yazarı: Ülke Tamer #2

    İKİNCİ YENİ ŞİİR AKIMI

    1950'li yıllarda ortaya çıkan İkinci Yeni şiir akımının önde gelen temsilcilerinden biri oldu. Tamer, kendine özgü imge dünyası ve süssüz, sade söyleyişiyle dikkati çekti. Çoğunlukla keskin bir ironiyle örülmüş derin acıları ve beşeri trajedileri dile getirdiği şiirlerinde 1970'lerden sonra toplumsal duyarlıklar da öne çıktı.

    ÜLKÜ TAMER ÖLDÜ

    Türk şiirnin usta ismi Ülkü Tamer, 1 Nisan 2018'de aramızdan ayrıldı.

    Ruhu şad olsun...


    İlginizi Çekebilir

    Şişli'de polisten kaçan adam binadan atladı
    3. Sayfa

    Şişli'de polisten kaçan adam binadan atladı

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Birden fazla WhatsApp hesabı nasıl kullanılır
    Teknoloji

    Birden fazla WhatsApp hesabı nasıl kullanılır

    Görüş Bildir