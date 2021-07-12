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- Günümüzde kullanılmayan eski kelimelerle aranız nasıl
Günümüzde kullanılmayan eski kelimelerle aranız nasıl
- Özel İçerik
- 12.07.2021 - 15:55
- Güncelleme : 12.07.2021 - 15:57
Günümüzde her ne kadar kullanmasak da eski kelimeleri büyüklerimizin ağzından çoğu zaman düşmüyor. Bir an durup düşünüyoruz bize söylenen kelimenin ne anlama geldiğini..
Bazen de anlamını bilmeden kullandığımız oluyor. Bu dosyada anlamlarını zor bulabileceğimiz bazı kelimelerin derlemesini hazırladık.
Hazırsanız başlayalım...
Hissikablelvuku - Hiisetmekten gelmektedir, Arapça kökenli bir sözcük olan Hissikablelvuku, bir şeyi önceden sezmek anlamını taşır.
Malumatfuruş - Bilgiçlik taslayan kimselere denir.
Hasbıhal - Sohbet etmek, konuşmak, dertleşmek
Biteviye - Aynı biçimde devam eden, sürekli ve değişmeyen durum, olay
MÜTEVAZİ DEĞİL, MUTEVAZI
Mutevazı - Alçakgönüllü
Aksülamel - Tepki vermek, kızmak
Hemdemi - Sammi dost, arkadaş
Cürmümeşhut - Başkaları tarafından işlenen bir suçu görmek, şahit olmak
Hercümerç - Kaos, kargaşa
Tevatür - Söylenti, dedikodu
Sarfınazar - Vazgeçmek
Teşrikimesai - Birlikte çalışmak
Mükerrer - Bir şeyi tekrar etmek
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com