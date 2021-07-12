Günümüzde kullanılmayan eski kelimelerle aranız nasıl

Cumhuriyet döneminde yazılan romanları okurken eski kelimelere sık sık rastlarız. Peki, bu kelimelere ne kadar hakimiz.

Günümüzde her ne kadar kullanmasak da eski kelimeleri büyüklerimizin ağzından çoğu zaman düşmüyor. Bir an durup düşünüyoruz bize söylenen kelimenin ne anlama geldiğini..

Bazen de anlamını bilmeden kullandığımız oluyor. Bu dosyada anlamlarını zor bulabileceğimiz bazı kelimelerin derlemesini hazırladık.

Hazırsanız başlayalım...

Hissikablelvuku - Hiisetmekten gelmektedir, Arapça kökenli bir sözcük olan Hissikablelvuku, bir şeyi önceden sezmek anlamını taşır.

Malumatfuruş - Bilgiçlik taslayan kimselere denir.

Hasbıhal - Sohbet etmek, konuşmak, dertleşmek

Biteviye - Aynı biçimde devam eden, sürekli ve değişmeyen durum, olay

MÜTEVAZİ DEĞİL, MUTEVAZI

Mutevazı - Alçakgönüllü

Aksülamel - Tepki vermek, kızmak

Hemdemi - Sammi dost, arkadaş

Cürmümeşhut - Başkaları tarafından işlenen bir suçu görmek, şahit olmak

Hercümerç - Kaos, kargaşa

Tevatür - Söylenti, dedikodu

Sarfınazar - Vazgeçmek

Teşrikimesai - Birlikte çalışmak

Mükerrer - Bir şeyi tekrar etmek

Ergül Tosun

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