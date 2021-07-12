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    Günümüzde kullanılmayan eski kelimelerle aranız nasıl

    Cumhuriyet döneminde yazılan romanları okurken eski kelimelere sık sık rastlarız. Peki, bu kelimelere ne kadar hakimiz.
    • Özel İçerik
    • 12.07.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 15:57
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    Günümüzde kullanılmayan eski kelimelerle aranız nasıl

    Günümüzde her ne kadar kullanmasak da eski kelimeleri büyüklerimizin ağzından çoğu zaman düşmüyor. Bir an durup düşünüyoruz bize söylenen kelimenin ne anlama geldiğini..

    Bazen de anlamını bilmeden kullandığımız oluyor. Bu dosyada anlamlarını zor bulabileceğimiz bazı kelimelerin derlemesini hazırladık.

    Hazırsanız başlayalım...

    Günümüzde kullanılmayan eski kelimelerle aranız nasıl #1

    Hissikablelvuku - Hiisetmekten gelmektedir, Arapça kökenli bir sözcük olan Hissikablelvuku, bir şeyi önceden sezmek anlamını taşır.

    Malumatfuruş - Bilgiçlik taslayan kimselere denir.

    Hasbıhal - Sohbet etmek, konuşmak, dertleşmek

    Biteviye - Aynı biçimde devam eden, sürekli ve değişmeyen durum, olay

    Günümüzde kullanılmayan eski kelimelerle aranız nasıl #2

    MÜTEVAZİ DEĞİL, MUTEVAZI

    Mutevazı - Alçakgönüllü

    Aksülamel - Tepki vermek, kızmak

    Hemdemi - Sammi dost, arkadaş

    Cürmümeşhut - Başkaları tarafından işlenen bir suçu görmek, şahit olmak

    Hercümerç - Kaos, kargaşa

    Tevatür - Söylenti, dedikodu

    Sarfınazar - Vazgeçmek

    Teşrikimesai - Birlikte çalışmak

    Mükerrer - Bir şeyi tekrar etmek

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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