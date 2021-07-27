Euro
10.0907
-0.15%
Dolar
8.5652
0.15%
Altın
495.8
0.3%
Borsa
1.345
-0.34%
Bitcoin
319.200
0.38%
EXEN Coin
24.90
-0.63%
28ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 28 C

    Güzellik ve bakım kitabı: Pervin’in Bahçesinden Güzellik İksirleri

    Biyolog ve Kozmetolog Pervin Bulgak’ın, akademik ve mesleki birikimi ile bir araya getirerek kaleme aldığı Pervin’in Bahçesinden Güzellik İksirleri okurlarla buluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 11:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güzellik ve bakım kitabı: Pervin’in Bahçesinden Güzellik İksirleri

    Uzun yıllardır televizyon, radyo ve dijital platformlarda, güzellik ve bakım konularında uzman olarak programlar yapan Biyolog ve Kozmetolog Pervin Bulgak’ın üçüncü kitabı Pervin’in Bahçesinden Güzellik İksirleri, 29 Temmuz tarihinde raflarda yerini alıyor.

    Pervin Bulgak, aile kökenlerinden gelen kişisel hikâyesi ile bütünleştirdiği güzellik, bakım ve sağlık reçetelerini samimi ve akıcı bir dille okurları ile paylaşıyor.

    REHBER KİTAP

    Bulgak’ın cildimiz ve bedenimiz için bakım tariflerinin yanı sıra kendi başucu formüllerini de aktardığı kitabı Pervin’in Bahçesinden Güzellik İksirleri, mekânlarda temizlik için doğal formülleri ve evcil hayvan dostlarımız için önerileri de içeren 143 reçetelik kapsamlı bir rehber.

    Güzellik ve bakım kitabı: Pervin’in Bahçesinden Güzellik İksirleri #1

    DOĞANIN ARMAĞANI

    Estetik ve renkli illüstrasyonlarıyla da dikkat çeken kitabın sonunda, doğanın armağanı şifalı malzemelerin pratik bir kullanım rehberi olan bitki koleksiyonu (herbalium) ve tarif listesi bizi karşılıyor.

    Güzellik ve bakım kitabı: Pervin’in Bahçesinden Güzellik İksirleri #2

    GÖRSEL ŞÖLEN

    Görsel şölenin yanında, metinde okurla güçlü bir bağ kuran Bulgak’ın kitabı, doğal ve sağlıklı bakım yolculuğumuzda başucumuzda yerini alacak. Pervin’in bahçesinde özel bakım tarifleri, peelingler, kremler, tonikler ve şifa içeren içeceklerle doğal sağlık ve bakım yolculuğu 29 Temmuz tarihinde okurları ile buluşmayı bekliyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir