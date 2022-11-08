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    Hafıza konusunu derinlemesine anlatan çarpıcı bir kitap: Dünyadan Uzak

    Uğur Arslan, yeni kitabı Dünyadan Uzak ile okurlarına hafıza konusunu derinlemesine tartıştıracak bir bilim kurgu hikayesi anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 10:11
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    Hafıza konusunu derinlemesine anlatan çarpıcı bir kitap: Dünyadan Uzak

    Bir dijital platforma dizi senaryosu olarak da hazırlanan roman; devam kitaplarını merak ettiren, heyecan düzeyi hiç düşmeyen bir olay örgüsüyle okurlarına yalnızca kitabı okurken değil kitabın kapağını kapattıktan sonra da üzerine düşünecekleri pek çok konu sunuyor…

    İnsan hafızası, günümüzde hemen hemen tüm diğer kavramların olduğu gibi, yanıltılabilir, değiştirilebilir, yeniden şekillendirilebilir. Peki, bunun sonuçları ne olabilir?

    Gerçekle yalanın, doğruyla yanlışın, iyiyle kötünün birbirine karıştığı çağımızda çelişkilerle dolu aklımızla hiçbir şeye tam olarak güvenemeden yaşıyoruz. Peki, bu durumda kendi hafızamıza güvenebilir miyiz?

    Geçmişle ilgili bağları koparmak

    Mesele sadece geçmişle bağları koparıp koparmamak, eski travmaları iyileştirip iyileştirmemek değil, mesele insanın bazı şeyleri hatırlamak istediği gibi hatırlaması...

    Yanlış hatırladıklarınla, önüne engeller çıkararak, sahte travmaların acısını çekerek, belki de en büyük ve en acımasız darbeyi sen indiriyorsun kendine. Hafızasıyla dürüst bir yüzleşmeye hazır olanları sarsacak bir roman...

    Hafıza konusunu derinlemesine anlatan çarpıcı bir kitap: Dünyadan Uzak #1

    Sayfa: 168

    Gelecek için büyük engeller

    Geçmiş iyileştirilmesi gereken bir travma değil artık, sakat bir hafıza... Hatırladıkların, unutamadıkların, üstelik yanlış hatırladıkların da var. Bunlar yeni bir gelecek inşa etmenin önündeki en büyük engeller.

    Hayatının en büyük düşmanını, kafanın içinde taşıyorsun, onu besliyorsun, büyütüyorsun. Çöplüğe dönüşmüş o hafızadan kurtulmak zorundasın. Aksi halde bir geleceğin olmayacak.

    Hafıza konusunu derinlemesine anlatan çarpıcı bir kitap: Dünyadan Uzak #2

    Hafızayı değiştirmek

    Unutmak için kendini zorlarsan, her şeyi daha çok hatırlarsın. Bu yüzden, hafızanı yenisiyle değiştireceksin.

    Peki ama nasıl?


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